Neymar diz que chorou com discurso de Tadeu Schmidt na final do BBB 22

O atacante do Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr, revelou que se emocionou com o discurso do apresentador Tadeu Schmidt, na madrugada desta quarta-feira (27), durante a final do BBB 22 que consagrou Arthur Aguiar como vencedor da edição.

Ao falar com o atleta Paulo André, o PA, o anfitrião do reality show exaltou a difícil decisão tomada pelo brother ao pausar a carreira profissional para enfrentar novos desafio e participar da atração.

"PA é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez. Para uma atleta de ponta ficar esse tempo todo afastado é porque você confiava muito na ideia, e por isso se jogou nela. Valeu a pena, e agora está aqui, na final", disse o apresentador.

Neymar se emocionou com as palavras

Nas redes sociais, Neymar revelou ter se emocionado com as palavras de Tadeu. Assim como o corredor, o jogador também é considerado um "atleta de ponta".

"Vi a final do 'BBB' hoje (quarta-feira) de manhã e confesso que quando o Tadeu fez o discurso e falou 'é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez, para um atleta de ponta ficar afastado…' eu fui aos prantos junto com o PA", contou o craque aos seguidores.

Em seguida, o atleta do PSG completou com uma brincadeira: "Quem não se emocionou ou não se arrepiou com o Tadeu cheio de lágrimas nos olhos… boa pessoa não é", escreveu.

O jogador já havia comentado sobre o programa em outra ocasião, como se empolgou com a participação de Bárbara Heck no reality show.

Arthur leva prêmio do BBB 22

O grande vencedor da 22ª edição do BBB foi ator e cantor Arthur Aguiar, que recebeu 68,96% do votos. Já Paulo André conquistou a segunda posição, com 29,91% dos votos, apesar da mobilização de famosos como a cantora Anitta e a influencer Jade Picon para fazê-lo campeão. O surfista Pedro Scooby também declarou apoio ao amigo.

O ator Douglas Silva ficou no terceiro lugar, com 1,13%.

