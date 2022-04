Douglas Silva fala sobre "felicidade" em trajetória no BBB 22: 'não transgredi minha palavra'

Douglas Silva, o DG, parece satisfeito com a trajetória que construiu no BBB 22 e faz questão de transparecer, exibindo um sorriso imenso no rosto após deixar o confinamento como o 3º colocado do reality. Na manhã dessa quarta (28), em coletiva, o brother especificou o sentimento. "Eu fui muito feliz do jeito que joguei, não transgredi nenhum pouco minha palavra, algo que é muito importante para mim", pontuou.

A reposta veio ao questionamento sobre como lidou com as expectativas de jogo na dinâmica do Big Brother Brasil. Enquanto um dos camarotes mais famosos da edição, o ator teve que absorver a vontade do público para que "jogasse" mais, para que se entregasse mais à experiência do que representa a "casa mais vigiada do Brasil".

"Entrei querendo dar chance de conhecer as pessoas. Então, eu não queria fazer um grupo para atacar ninguém e isso não faz parte de mim, se relaciona muito com meu jeito aqui fora. Não queria ser influenciado e nem influenciar ninguém ali", disse DG sobre o início do jogo, quando ainda era visto pelo público como um dos menos "compromissados".

Virada de chave

Ainda assim, ele teve a oportunidade de mudar a trajetória e faz questão de lembrar quando isso ocorreu no confinamento. "A minha chavinha virou depois que eu fui para o Jogo da Discórdia e tomei várias plaquinhas, daí eu pensei como eu faria isso. Quando eu me relacionava com alguém era muito difícil separar o jogo do pessoal, eu não conseguia entender isso", argumenta.

Legenda: DG se divertiu com a repercussão do programa Foto: reprodução

"Com a entrada da Casa de Vidro, eu pensei que estava na hora mesmo de virar essa chave, de agir diferente. Mas eu não sou uma máquina, joguei do meu jeito, do jeito que cabia para mim. Eu não estudei o BBB, não vi todas as edições, eu mentiria se dissesse isso. Mas acima de tudo eu fui muito feliz do jeito que joguei, não transgredi nenhum pouco minha palavra", reforçou, finalizando o assunto.

Trabalho fora do BBB

Agora, as pautas sobre o jogo já ficam para trás, abrindo espaço para o que vem pela frente: o trabalho artístico, seja no cinema ou na televisão. Até então, sem dar muitos detalhes, DG garante que já recebeu propostas grandes e diversas, mas deve conversar com a equipe sobre os melhores caminhos para a carreira.

"A expectativa é de que pelo que eu vi será tudo positivo, tanto para mim como para a minha família. A minha filha, por exemplo, foi minha porta voz aqui fora. Ali, independente de ganhar o prêmio, acaba sendo um trampolim para todo mundo", disse, reforçando que já está de olho nos planos do futuro.