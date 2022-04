Reencontro BBB 22: brothers gravam 'dia 101' do programa

O BBB 22 chegou ao fim, mas os telespectadores vão poder matar a saudade da casa mais vigiada do Brasil na próxima quinta-feira (28), quando vai ao ar o "Dia 101" do reality. Os brothers e as sisters participam, nesta quarta (27), da gravação do programa, que reúne todos os participantes.

Eslovênia e Larissa revelaram alguns detalhes sobre o reencontro nos Stories do Instagram. As ex-colegas de confinamento apareceram juntas, preparando o figurino e a maquiagem. "Daqui a pouco a gente vai para os Estúdios Globo. Não devo poder aparecer muito aqui, porque vou ficar lá confinada na casa, mas vai ser muito legal", disse Eslô.

Foto: Reprodução/Instagram

O vencedor Arthur Aguiar já revelou o look que irá usar no Dia 101 e aproveitou para agradecer os fãs. "Por aqui, pronto pra gravar o #Dia101 e com o coração cheio de gratidão! Mais uma vez, obrigado, meu Deus! Obrigadooo, minha padaria!", escreveu o ator.

Laís mostrou parte da produção em um hotel. Linn da Quebrada também demonstrou empolgação com o novo compromisso. "Muito animada para esse 'dia 101'!", disse a cantora.

Gustavo compartilhou uma foto ao lado de Eslovênia, Lucas, Paulo André e Luciano na van a caminho dos estúdios Globo. "O que vocês acham que vem por aí? O lobo malvadão tá na área! Agora com todos os participantes da "BBBville"! Vamos botar o fogo pra descer no parquinho!", comemorou.

Legenda: Gustavo, Eslovênia, Lucas, Paulo André e Luciano na van a caminho dos estúdios Globo Foto: Reprodução/Instagram

Já Vyni comemorou a volta para a casa do reality. "Estou muito ansioso, quero rever algumas pessoas que eu ainda não vi. Quero sentir de novo a emoção de pisar naquela casa que é tão especial para mim", revelou.

Reencontro do BBB 22

A edição do reencontro dos participantes será gravada nesta quarta e exibida na próxima quinta-feira (27) na Rede Globo.