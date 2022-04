Zé Neto diz que transformaram velório de Marília Mendonça em 'palco'

Pela primeira vez após a morte da amiga Marília Mendonça, em novembro passado, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, desabafou sobre os momentos após o falecimento da sertaneja. Segundo ele, transformaram o velório em "palco". O sertanejo comentou que alguns artistas presentes buscaram tirar proveito do momento.

As declarações foram dadas por Zé Neto em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, durante conversa na casa dele em São José dos Campos, São Paulo.

"Eu vi, e me perdoe até palavreado e eu respeito todo mundo, mas eu vi muitos artistas que não tinham essa mesma proximidade, usar isso de uma forma como palco, usar o velório como palco. Eu respeito todo mundo, mas eu não achei legal", disparou.

Ele criticou algumas atitudes de famosos e fez questão de reforçar a amizade com a Marília: "Eu tenho uma foto no carro, eu dirigindo, o Cristiano e a Marília dormindo bêbeda, atrás do carro. É porque a gente teve essa conexão, a gente sempre teve essa amizade".

Zé Neto e Cristiano foram amigos próximos de Marília durante toda a carreira da goiana. Ela morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro, quando se deslocava para um show em Minas Gerais.

