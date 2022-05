Ivete Sangalo vai comemorar 50 anos em show com transmissão na TV

A cantora Ivete Sangalo vai comemorar 50 anos com festa e música. E todo o Brasil poderá acompanhar a comemoração. No dia 27 de maio, uma sexta-feira, Ivete se apresentará na cidade em que nasceu, Juazeiro, na Bahia, e o show vai virar programa de TV.

Segundo a Globo, no dia do aniversário, Ivete fará show que é parte da atual turnê, “Tudo Colorido”, com transmissão ao vivo exclusiva da TV Globo e do Multishow para todo o Brasil.

"Repleto de sons, cores e movimentos, o show tem a mistura como elemento principal e promete surpresas para seu público", diz o comunicado da emissora. Ivete tem quase 30 anos de carreira e mais de 300 músicas gravadas.

A transmissão será depois do capítulo da novela "Pantanal" e terá direção de gênero de Boninho