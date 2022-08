Fim de Simone e Simaria: relembre outras duplas da música que se separaram

O fim da dupla Simone e Simaria, após 10 anos de dupla, pegou a indústria musical e os fãs de surpresa, apesar das recentes brigas públicas. As baianas anunciaram a separação das carreiras nesta quinta-feira (18), por meio de um comunicado nas redes sociais.

Mas, elas não foram as primeiras a sucumbirem ao desgaste dos anos de trabalho. Confira duplas famosas que se separaram:

Rick e Renner

Um dos nomes mais promissores do sertanejo, Rick e Renner tiveram 25 anos de carreira. Eles anunciaram a separação em dezembro de 2010. Não se sabe bem os motivos da separação, mas um ano depois Renner se internou em uma clínica para tratar a depressão.

Zezé di Camargo e Luciano

Uma das duplas mais famosas de toda a história musical, Zezé di Camargo e Luciano se separaram em 2011, quando Zezé subiu ao palco sozinho para um show. Â época, eles informaram que preferiam seguir caminhos diferentes.

Pepê e Neném

Depois do sucesso no fim dos anos 90, a dupla Pepê e Neném alegou que foi enganada por seu empresário. Pouco tempo depois, elas anunciaram uma separação oficial. Elas ainda se juntaram posteriormente para cantar juntas e participaram do reality show ‘A Fazenda’.

Edson e Hudson

Em 2009, os sertanejos que cresceram em um ambiente circense, realizaram uma turnê de despedida para os fãs e cada um seguiu carreira solo no meio da música. No entanto, dois anos depois, a dupla retornou aos palcos mesmo com alguns afastamentos de Hudson em decorrência do vício em drogas.

Aviões do Forró

Apesar de não serem uma dupla, Xand Avião e Solange Almeida fizeram umas das maiores parceiras da música brasileira na banda Aviões do Forró durante 14 anos. Os músicos se separaram em 2017 e não fizeram mais shows juntos. Quatro anos após o fim, Xand e Solange cantaram juntos na "Farofa da Gkay".

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit