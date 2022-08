Simaria está apaixonada por galã de novelas mexicanas transmitidas no SBT, diz colunista

Simaria Mendes segue sem assumir um namorado desde que terminou o casamento com o espanhol Vicente Escrig, mas já existem rumores sobre um novo affair da cantora. A irmã de Simone estaria vivendo uma paixão platônica por William Levy, um ator que protagonizou novelas mexicanas transmitidas pelo SBT.

Segundo o colunista do portal Metrópoles, Leo Dias, a aproximação de Simaria e Levy começou ainda em 2021. No último mês de junho, quando a sertaneja completou 40 anos, o irmão dela, Caio Mendes, chegou a entregar o romance em entrevista ao Fofocalizando.

"Dona Simaria está com paquera novo. É verdade, estou falando sério. Pelo que eu sei, isso tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Não o conheci, ela me falou sobre o rapaz, mas ele não é daqui. Ele é famoso", revelou.

Leo Dias também afirma na publicação que pessoas próximas aos artistas sabem do romance. Simaria teria confidenciado aos irmãos as conversas que teve com o ator por direct do Instagram e até um convite para ele participar de um clipe da dupla sertaneja.

Quem é William Levy?

Ator peruano, William Levy é figura conhecida em produções da dramaturgia mexicana. Atualmente ele pode ser visto na reprise de "Cuidado com o Anjo", ao lado da ex-RBD Maite Perroni. O ator também esteve no remake de "Café com Aroma de Mulher", na Netflix.

Levy recentemente deu fim ao casamento com Elizabeth Gutiérrez, com quem tem dois filhos. Após o término da relação, ele se mudou para Madrid, na Espanha, onde grava a série "Montecristo", da Telemundo.