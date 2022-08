Simone fala sobre retomada da dupla com Simaria e rumores de pausa na carreira

Simone usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (1º) e citou o retorno dos shows com a irmã, Simaria, com quem forma dupla sertaneja. Para a tristeza dos fãs, no entanto, a notícia não é muito positiva.

"Quando a Simaria vai voltar a cantar com você?", questionou um fã em uma caixinha de perguntas no Instagram. "Ainda não sei", respondeu a artista de forma sucinta. No último mês, Simone cumpriu a agenda da dupla sozinha.

Além da irmã, ela também citou os rumores de que teria dado uma pausa na carreira. Entretanto, não foi exatamente clara sobre os planos na música.

"Eu cumpri toda a agenda de junho e julho. Peguei uma folga pra descansar o juízo e aproveitar as férias do meu filho", disse, mais uma vez de forma bastante direta.

Futuro incerto

Recentemente, contratantes da dupla vieram a público para revelar que os shows previstos das coleguinhas nos próximos meses estavam sendo cancelados. Os rumores, então, apontariam para uma separação das duas irmãs nos palcos.

O estremecimento na carreira de Simone e Simaria ficou evidente após entrevista de Simaria concedida ao colunista Leo Dias. No material, ela expôs uma série de divergências com a irmã nos bastidores.

