Perfil de Simone tem fotos com Simaria apagadas e chama atenção das redes sociais

A cantora Simone Mendes chamou atenção das redes sociais após fotos com a irmã serem apagadas do perfil dela do Instagram. Algumas publicidades e uma registro que elas têm com Marília Mendonça (1995-2021), publicada no dia da morte da sertaneja, foram mantidas.

A baiana já havia despertado os portais de notícias após mudar o nome do perfil no Instagram. Ele usava "SES" e tirou, substituindo por "Simone Mendes".

Desde que se ausentou dos palcos, Simaria Mendes tem feito trabalhos publicitários voltados para a moda e dedicado seu tempo aos filhos, Giovanna e Pawel.

Afastada dos shows durante o São o João

Simaria está afastada dos palcos desde o fim do mês de junho deste ano. Segundo ela, a pausa se deu para que a cantora cuidasse de sua saúde.

A pausa aconteceu após algumas entrevistas em que Simaria pareceu não estar satisfeita com as condições da parceria com a irmã Simone.