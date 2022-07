Após cirurgia de endometriose, Anitta segue internada em hospital de São Paulo

O estado de saúde de Anitta, que passou por uma cirurgia de endometriose, foi divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quarta-feira (20). De acordo com a unidade de saúde, não houve "nenhuma intercorrência" no caso da cantora e, até o momento, não há previsão de alta.

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, informa que a artista Anitta passou na manhã desta quarta-feira (20/7) por cirurgia para tratamento de endometriose na unidade, localizada na zona sul da capital paulista. O procedimento, minimamente invasivo durou cerca de quatro horas, sem nenhuma intercorrência", inicia o boletim.



O documento informa ainda que a cantora "apresenta bom estado clínico e permanecerá internada no Vila Nova Star, onde deu entrada na última segunda-feira, 18. Até o momento, não há previsão de alta".

Internação

Anitta publicou fotos no hospital ao lado do namorado, Murda Beatz, e da influenciadora Gkay na última segunda-feira (18).

De acordo com a própria cantora, a cirurgia já estava agendada antes do início da turnê internacional, que aconteceu no último mês em 20 países.

A artista aproveitou para falar sobre a endometriose, que, conforme ela, é "muito comum em milhões de mulheres ao redor do mundo, mas não é tão falada como deveria ser". "Eu estou bem, sendo bem cuidada e manterei todos atualizados", finalizou.