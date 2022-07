Anitta aparece em hospital com Gkay e o namorado, Murda Beatz

A influenciadora digital Gkay compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Anitta e do namorado Muda Bearz em um hospital, nesta segunda-feira (18). A paraibana não deu detalhes sobre a internação da cantora carioca.

No post no Twitter, Gkay escreveu: "Daddy and daughter apoiando a mami no hospital".

Em outra postagem, Anitta elogiou o namorado: "O melhor enfermeiro". E também agradeceu Gkay: "Melhor amiga que você pode ter no hospital".

A cantora chegou ao Brasil nesta segunda-feira, após uma extensa turnê pela Europa, e foi diretamente para o hospital.

Anitta foi diagnosticada com endometriose

Há algumas semanas, Anitta postou nas redes sociais que estava sofrendo de endometriose e que logo passaria por uma cirurgia para tratar o problema. Ele deu detalhes da doença em entrevista ao Fantástico.

"Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos", escreveu Anitta há alguns dias no Twitter.