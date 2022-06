Áudio vazado de empresário detona Simaria e revela duplas que se odeiam; ouça

O empresário Paulo Tear, conhecido por trabalhar com artistas como Leonardo e Eduardo Costa, expôs duplas do meio sertanejo em um áudio, apontando que muitas "se odeiam", citando Simone e Simaria. A gravação foi compartilhada em grupos do aplicativo WhatsApp, viralizando nesta segunda-feira (20). As informações são do Metrópoles.

Em desabafo, aponta que muitas duplas seguem cumprindo os contratos apesar de se odiarem. "Zezé Di Camargo & Luciano se odeiam, mas cumpriram todos os contratos cantando juntos. Bruno & Marrone se odeiam, mas cantam juntos, entende?", disse Paulo.

O empresário do meio sertanejo, que é responsável por movimentar mais de 25 mil seguidores, acrescentou ainda que Simaria não deveria receber o pagamento por estar afastada dos compromissos. “Se eu sou prefeito, eu desconto um valor. Não tenho nada a ver com a briga das duas", apontou.

"Agora, não vir cantar com o cachê lá em cima. Êpa, pera! Cachê é R$ 400 mil, R$ 200 é custo, nota fiscal, banda, carreta… já era. Que a banda vem completa. Dos outros R$ 200, é R$ 100 de cada ‘negrinha’. Me dá o R$ 100 dessa aqui não vai não, vai ficar aqui. Não vai cantar. Ou vai ficar em casa e ainda vai receber o cachê? Vai se lascar”, declarou, explicando como conduziria a situação se fosse contratante do show da dupla.

Simaria anuncia pausa em shows

As irmãs Simone e Simaria passam por mais um momento turbulento na carreira. Mais uma vez, Simaria anuncia pausa nos shows por determinação médica.

Em comunicado, na última quinta-feira (16), a cantora revelou que não poderá cumprir a agenda por questões de saúde, sem revelar o que passa.

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)", diz comunicado da assessoria da dupla.

Em recado direcionado aos contratantes e fãs Simaria declarou: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”.

Todos os shows agendados das irmãs serão cumpridos pela cantora Simone Mendes.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit