Simone visita casa de Simaria em festa de aniversário do sobrinho

A cantora Simone Mendes revelou que esteve na casa de Simaria, na noite desta segunda-feira (12), para a festa de aniversário do sobrinho, Pawel, de 7 anos.

Nos Stories do Instagram, Simone compartilhou registros da celebração e chegou a mostrar a irmã mais velha na hora dos "parabéns" com os filhos.

“Estou aqui no aniversário do Pawel. Hoje ele faz 7 aninhos. Eu vim numa correria, estava fazendo uma publicidade. Sai correndo e cheguei aqui na casa da Simaria para comemorar o aniversário do Pawel”, detalhou Simone.

Parte da decoração do aniversário foi inspirada na Copa do Mundo e na Seleção Brasileira. "Tá na moda o futebol, todo mundo gosta de um futebolzinho”, brincou Simone.

Separação de Simone e Simaria

No mês passado, as irmãs anunciaram o término da dupla após 10 anos de parceria. A separação foi motivada por uma série de desentendimentos. Em maio deste ano, um atrito entre Simone e Simaria no Programa do Ratinho fez a gravação do programa ser parada. No início de agosto, já existiam rumores de separação da dupla.

Os contratantes das irmãs foram a público para revelar que os shows previstos das coleguinhas nos próximos meses foram cancelados.