Simone realiza sonho com construção de casa na Bahia; assista

A cantora Simone, irmã da cantora Simaria, realizou um sonho antigo. A sertaneja finalizou uma casa na cidade de Uibaí, na Bahia — terra natal das vocalistas. Elas deixaram o pequeno município para ganhar a vida na música.

No YouTube, Simone mostrou detalhes da nova moradia. "Realizei o sonho de construir uma casa na minha cidade natal, no interior da Bahia. Como é bom voltar para as nossas origens e conquistar o que desejamos. A casa é simples, mas muito aconchegante, comporta todas as nossas necessidades", detalhou cantora em publicação.

Assista tour de Simone em casa:

Uibaí é uma cidade de Estado do Bahia. O município se estende por 551 km² e contava com 13 887 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 25,2 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Presidente Dutra, Ibititá e Gentio do Ouro,Uibaí se situa a 30 km a Sul-Oeste de Irecê a maior cidade nos arredores.

Falhas na obra

No tour na casa feita em vídeo ainda é possível ver uma torneira aleatória que instalaram dentro da piscina. Simone também mostra um problema na porta de um dos banheiros da presidência.

SImone mostrou ainda o quarto que divide com o marido e áreas de lazer da residência.

Além de casa na Bahia, a cantora sertaneja possui casa em São Paulo e Fortaleza.