Simaria explica briga no Ratinho com Simone e atraso de show em Caruaru

A cantora Simaria, irmã de Simone, comemorou 40 anos com festa, na segunda-feira (13). Antes de realizar evento, ela falou sobre diversos assuntos, como a briga com a companheira de palco no programa do apresentador Ratinho, em entrevista ao colunista Leo Dias.

Conforme Simaria, o conflito com a irmã na gravação do programa foi um “grito de socorro”. A sertaneja alegou ser repreendida por Simone durante toda a carreira: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone".

Na entrevista, Simaria deu beliscões no colunista para demonstrar o que Simone faz com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, declarou ela.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou sertaneja.

Cantora explica conflito com irmã em Caruaru

A cantora também falou do conflito com a irmã em Caruaru. Simaria chegou 1h20 atrasada, quase no fim da apresentação, e fez com que o evento se estendesse, ignorando as tentativas da irmã de ir embora.

Segundo ela, o atraso no show aconteceu após ter perdido um voo pela manhã.