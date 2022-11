Matuê revela gravação de novo álbum: 'duas semanas vou ficar aqui no estúdio'

O trapper Matuê anunciou em publicação no Instagram, na noite de terça-feira (15), a gravação de um novo álbum. O cearense apareceu em novo estúdio montando neste ano, em Fortaleza. O primeiro semestre do artista foi marcado por eventos nacionais como Rock in Rio e Lollapalooza.

"Nas próximas duas semanas vou ficar aqui no estúdio, graças a Deus. Tenho feito bastante música, mano. Meu grande propósito agora é vir com o álbum novo. Só que é algo muito especial, não vou poder falar muito, mas é isso. Vocês vão me ver muito por aqui", relatou o cantor na rede social.

O cantor cearense ainda publicou fotos com "asas despedaçadas" seguido do texto "333" em postagem.

Primeiros hits no trap

O cearense nasceu em Fortaleza, em outubro de 1993, mas foi criado em Oakland, na Califórnia. A estreia oficial do cearense, que o posicionou no estilo musical trap — mistura de rap, música eletrônica e sons repetitivos — aconteceu em 2016, com o single “R B N”.

“Kenny G” e “Anos Luz” foram os primeiros grandes sucessos do trapper cearense

Em 2019, o trapper entrou para a lista de 20 artistas "para ficar de olho", divulgada pelo YouTube Music. Além de Matuê, o cearense Avine Vinny também estava entre os nomes.

Cearense entrou na Billboard

Legenda: Público cantou junto de Matuê como "Mantém" e "É Sal" no Lollapalooza 2022 Foto: Reprodução/Multishow

Em agosto de 2021, o cearense Matuê entrou em um dos maiores rankings mundiais da música no mundo. Com a canção "Quer Voar", ele alcançou a 75º posição da lista "Billboard Global Excl. U.S" da revista americana Billboard, com dados concentrados em todos os territórios fora dos Estados Unidos.

Quando uma artista entra na Billboard significa que aquela música dele foi a mais ouvida naquela semana em várias regiões do mundo. A revista americana foi criada em 1894, pela editora Nielsen Company, tendo como foco principal, o mercado publicitário. A versão brasileira foi lançada somente em outubro de 2005.