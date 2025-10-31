Imagem de um escorpião na terra
Casa

Plantas que ajudam a afastar escorpião da sua casa

Presença de baratas e sujeira atrai escorpiões para dentro de casa

Beatriz Rabelo
14 de Junho de 2025
Árvore de Natal em família
Casa

Quando retirar a decoração de Natal? Entenda tradição ligada ao Dia de Reis

Tradição católica sugere manter as decorações por alguns dias no começo do ano

Redação
02 de Janeiro de 2025
Laços para colocar na árvore de natal
Casa

Quando pode montar a árvore de Natal? Entenda significado da tradicional data

O item representa a relação com a fé e a espiritualidade

Redação
31 de Outubro de 2023
Foto mostra pessoa lavando roupa branca em uma bacia preta
Casa

Como fazer sabão líquido: Veja 7 receitas simples

Aprenda soluções para poupar dinheiro usando o que se tem em casa

Redação
22 de Dezembro de 2021
Jardim vertical ao lado de uma piscina
Casa

Como fazer e cuidar de um jardim vertical? Veja dicas

Realidade em ambientes abertos e fechados, os jardins verticais pedem cuidados especiais na montagem

Mylena Gadelha
12 de Junho de 2022
Mãos com taças brindam Ano-novo
Casa

Decoração para o ano-novo 2023: veja inspirações e dicas simples

Diário do Nordeste separou uma série de ideais para quem celebrará o novo ciclo em casa

Carol Melo
28 de Dezembro de 2022
Árvore de natal verde escura com enfeites de natal na cor vermelha
Casa

Quando desmontar a árvore de Natal? Entenda a tradição

Data indicada pela tradição católica é em janeiro

Redação
26 de Dezembro de 2022
Árvore de natal com bola vermelha em destaque
Casa

Quando montar a árvore de Natal em 2022? Veja a data indicada pela tradição

A data indicada é o primeiro domingo do Advento

Redação
03 de Novembro de 2022
Matuê ao lado da mãe e do padrasto em show realizado na capital cearense
Casa

Conheça projeto do novo apartamento de Matuê em Fortaleza; veja fotos

Lar de cantor conta com salão de jogos e quarto do primeiro filho de rapper. Design foi feito pela própria mãe do artista

João Lima Neto
04 de Agosto de 2022
Mesa para o dia dos namorados
Casa

Decoração para Dia dos Namorados: 5 dicas para tornar o ambiente mais aconchegante

Arquiteta especialista detalha cuidados com a iluminação e paletas de cores

Beatriz Rabelo
07 de Junho de 2022
Árvore de natal enfeitada
Casa

Decoração de Natal: confira 4 ideias simples e criativas

Uma das dicas, por exemplo, é apostar nos laços, que viraram tendência para árvores de Natal

Mylena Gadelha
01 de Dezembro de 2021
Arquitetos recomendam espaço iluminado para Home Office
Casa

Está em home office? Saiba como transformar o espaço de casa e garantir produtividade

Segundo a arquiteta Marcela Arruda, cadeira e mesa são itens indispensáveis, mas iluminação e cores também podem ajudar

Mylena Gadelha
09 de Março de 2021
Inspirações de quarto infantil masculino
Casa

Veja dicas de decoração para quarto infantil masculino inspiradas no de filho de Ana Hickmann

Apresentadora buscou inspiração na galáxia e nos astronautas para trazer atmosfera lúdica ao espaço da criança

Redação
11 de Fevereiro de 2021