Quando montar a árvore de Natal em 2022? Veja a data indicada pela tradição

Novembro mal começou e já tem quem esteja tirando caixas do armário para resgatar a decoração natalina do último ano e decidir se quer manter ou mudar os enfeites. Mas, afinal, há um dia certo para começar a preparar a casa para o Natal? Quando é recomendado montar a árvore?

De acordo com a tradição cristã, o dia correto para montar a árvore de Natal, por exemplo, é o primeiro domingo do Advento. Trata-se de um tempo litúrgico que dura quatro semanas e marca a preparação para o nascimento de Jesus Cristo. E, neste ano, essa data é 27 de novembro.

Já o presépio deve ser montado no terceiro domingo do Advento — dia 11 de novembro —, quando é celebrada a anunciação à Maria da vinda de Jesus pelo anjo Gabriel.

Não há uma data específica, porém, para adornar os lares com bolinhas, estrelas, guirlandas e outros enfeites que, tradicionalmente, marcam o Natal.

O que significa a árvore de Natal?

Em entrevista à Gazeta do Povo, o frei Ladí Antoniazzi, da Ordem dos Frades Menores, disse que "a árvore representa a vida e a busca da transformação".

"A gente se enfeita com as qualidades de mudança de vida que pede o Advento: bondade, compreensão, vivência da paz e do amor. É fazer do coração a manjedoura para acolher o Salvador", explicou o religioso.

Quando desmontar?

No Brasil, o desmonte da decoração natalina é feito, normalmente, no Dia de Reis, comemorado todo dia 6 de janeiro. A data celebra o momento em que os três Reis Magos entregaram seus presentes ao Menino Jesus.