Conheça projeto do novo apartamento de Matuê em Fortaleza; veja fotos

A designer Luciana Brasileiro, 51, mãe do rapper cearense Matuê, cuidou do projeto de interiores do novo apartamento do cearense, em Fortaleza. Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, ela deu detalhes dos gostos e até revelou o toque especial no quarto do primeiro neto.

Matuê é o principal nome do trap no Brasil — gênero derivado do rap. Em músicas de trabalho e nas redes sociais, o cearense deixa evidente a paixão por Fortaleza. Mesmo com escritório em São Paulo, ele segue vivendo na cidade natal e deve ainda construir um grande escritório para investir no cenário local da música.

Veja projeto em 3D do AP de Matuê

Antes de projetar cada cômodo em três dimensões, a designer ouviu os desejos do filho para compor cada espaço do novo lar. "Matheus participou de todo o processo de criação do projeto. Ele quis fazer e mostrar todas as inspirações que ele tinha, já na concepção de cada ambiente. Ele participou muito até chegar ao projeto final como ele vai ser executado", detalhou Luciana Brasileiro.

De personalidade forte, o rapper cearense escolheu cores e também como queria compôr cada ambiente.

"Ele chegou sabendo o que ele queria entre cores e estilo. Ele chegou no meu escritório e disse: 'Mãe, eu quero cores mais escuras, contracenando com alguns tons mais claros. Mais o preto e o cinza'. Eu, concordei com tudo", revelou a mãe de Matuê.

Legenda: Projeto 3D da sala de jogos Foto: Arquivo pessoal

Nascida na capital cearense, Luciana Brasileiro tem ensino superior em Design de Interiores. Há 13 anos, atua no mercado cearense na elaboração de projetos comerciais, projetos residenciais e corporativos

Luciana Brasileiro disse que o filho pediu quadros de artistas brasileiros, com destaque a nomes do Ceará.

Lado mãe e avó aflorado em apartamento

Legenda: Sala de estar do novo apartamento de Matuê Foto: Arquivo Pessoal

O novo lar de Matuê ganhou um toque dos gostos de Luciana Brasileiro. A sala de estar foi um dos ambientes que ganharam atenção da designer.

Luciana Brasileiro Designer E claro, em alguns ambientes dei meu toquezinho de mãe. Não podia, não consegui me controlar, e ele me deu abertura para isso. Um deles foi a sala de estar, eu dei um toque especial. Deixei o ambiente nos tons que ele queria, dando um toque que gosto muito de colocar nos meus projetos que é a madeira, o espelho, e um pouco de cor. Ele adorou

O herdeiro de rapper cearense também tem um espaço no apartamento de Matuê. O primeiro neto de Luciana Brasileiro ganhou um quarto bem colorido.

Legenda: Quarto do bebê do filho do Matuê Foto: Arquivo Pessoal

"O ambiente que eu mais me dediquei, mais aprimorei, foi o quarto do meu neto. Eu dei toque todo especial, uma atmosfera bem infantil pra ele. Lógico, eu, como avó, tinha que deixar um primor. Ficou lindo, bem funcional, bem voltado no crescimento dele", explicou a designer.