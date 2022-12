Decoração para o ano-novo 2023: veja inspirações e dicas simples

No ano-novo, é comum que familiares e amigos se reúnam para recepcionar o novo ciclo. A celebração pode ser realizada em eventos em clubes, em praias, entre outros locais, mas também há quem prefira algo mais intimista: uma festa na própria casa.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou uma série de inspirações e dicas para ajudar os anfitriões a organizar e decorar a festa para comemoração do Réveillon.

Planejamento

O primeiro passo para realizar o evento é programar a quantidade de pessoas que serão convidadas e qual será o formato — jantar, apenas mesa de aperitivos etc —, conforme explica a colunista do Diário do Nordeste Ana Karenyna. Após definir esses pontos, é possível planejar o que será preciso preparar para a celebração.

Também é nesse estágio que o anfitrião pode definir se os convidados vão participar dessa organização, por exemplo, ajudando ao trazer um dos pratos que irão compor a mesa etc. Outra pergunta que deve ser respondida nesta etapa é se serão servidas bebidas especiais e/ou alcoólicas na ocasião. Se sim, como será o planejamento da compra ou a disponibilização delas.

"Se a sua turma gostar de beber drinks é legal você fazer um cantinho para essas bebidas. Uma dica é pegar um cantinho no raque da sala, no balcão da cozinha... Algum local em que você possa deixar garrafas de bebida, frutas cortadas, taças, que serão usadas para esses drinks. Pode até criar umas tags de papel desejando feliz Ano-novo, frases de efeito, que fica legal para a pessoa bater foto. Nomear as taças com os nomes dos convidados também é legal", sugere a especialista em decoração.

Legenda: Cada convidado poderá se servir Foto: Shutterstock

A partir da lista de convidados definida também é importante, como alerta a colunista, se preocupar se algum deles possui alergia ou intolerância alimentar, para que essas pessoas sejam contempladas pelo menu da festa.

Paleta de cores: branco e dourado

Após definir como será o formato e a logística do evento, Ana Karenyna explica que o próximo passo é definir qual será a paleta de cores da celebração. Ela sugere a aposta na combinação tradicional de branco e dourado.

"Assim como no ano passado, acho que este ano-novo, depois da pandemia, também terá um momento muito forte de reencontro. As celebrações estão resgatando muitas tradições para viver o que a gente não viveu durante esses dois últimos anos. Então, nesse Ano-novo, o clássico branco e dourado volta."

"O branco é a paz e o dourado tem a ver com a prosperidade. Acho uma combinação linda. Festiva, brilhosa. Super elegante."

Segundo a especialista, a combinação das duas cores pode ser aplicada na escolha dos objetos de decoração, como nas louças, nas taças de vidro, nos sousplat, na toalha de mesa bordada com dourado, entre outros itens.

Legenda: Combinação das cores é um clássico dessa época Foto: Shutterstock

Usar balões e fitas para decorar outros ambientes também é uma opção para trazer as cores para o ambiente.

Legenda: O mix de branco e dourado pode seguir nas decorações adicionais Foto: Shutterstock

Iluminação indireta e intimista

A colunista destaca que a iluminação do ambiente em que acontece a celebração é importante. A dica, segundo ela, é investir na reutilização das luzes usadas no Natal, criando uma luminosidade indireta e um clima intimista.

"Como está próximo do Natal, é comum ter pisca-pisca em casa, e os fios de pisca-pisca criam um clima legal quando você coloca uma meia-luz. Então, pode usar os fios na sua varanda, ou no raque da sala, e ele vai criar um efeito bem festivo."

Além da decoração natalina, Ana Karenyna sugere o uso de velas e abajures para compor uma atmosfera aconchegante, evitando usar o lustre principal do cômodo.

Legenda: A iluminação indireta cria um ambiente aconchegante e intimista Foto: Shuttestock

"Você pode espalhar velas pela mesa de centro e pela que você vai servir as comidas e as bebidas. E usar também abajur. Se você não tem um projeto de iluminação em casa, um truque é posicionar abajur para criar várias cenas", explica.

Caso as velas sejam escolhidas para decorar a celebração, a profissional indica que o recomendado é preferir as em que a cera derrete para o interior do objeto. Esse tipo visa evitar acidentes e garantir a segurança.

Mesa: estilo americano

A especialista ainda indica que apostar no estilo americano é o mais prático para esse tipo de ocasião. Nele, os próprios convidados se servem e os pratos, talheres e copos ficam dispostos na mesa, como em um buffet.

"Você pode distribuir todos os pratos quentes de comida na mesa. As louças ficam empilhados e os talheres disponíveis. Então, a pessoa se serve e vai comer sentada no sofá, em uma cadeira", explica.

Legenda: Formato é prático e poupa trabalho dos anfitriões Foto: Shutterstock

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.