Como jogar na Mega da Virada 2022? Veja como fazer aposta

Com o prêmio apontado como o maior da história do tradicional concurso das Loterias Caixa, a Mega da Virada pagará R$ 450 milhões neste ano. Apostadores podem fazer seus jogos até as 18h do dia 31 de dezembro. O sorteio do concurso acontece ao vivo, às 20h, nessa data.

COMO JOGAR NA MEGA DA VIRADA?

Para apostar, o jogador deve marca de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. A Caixa ainda disponibiliza a opção em que o próprio sistema escolhe os números por meio da “surpresinha”. A aposta simples para Mega da Virada é de R$ 4,50. Confira a tabela abaixo.

Palpites devem ser feitos em qualquer lotérica do País, além do app Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, e no site das Loterias Caixa.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal, entretanto, é preciso ter conta-corrente e ser maior de 18 anos.

O prêmio não acumula: caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os apostadores com cinco acertos e assim por diante.

Probabilidades

As probabilidades para ganhar na Mega da Virada aumentaram em 2022 pois podem ser marcadas até 20 dezenas no concurso - ano passado o número máximo eram 15. Confira abaixo na tabela.

Legenda: Fonte: Caixa Econômica Federal Foto: Reprodução

Números que mais saíram na Mega da Virada?

Para as pessoas que desejam estudar todo o histórico de números que já saíram na Mega da Virada antes de fazerem suas apostas, aqui estão: O campeão de aparições é o número 10, que apareceu quatro vezes nos 12 concursos;

As dezenas 03, 05, 20 e 36 estão em segundo lugar, com presença em três dos 12 sorteios;

Foram sorteadas 72 dezenas em 12 concursos desde 2009.

Quais números que nunca saíram na Mega da Virada?

Entre os números que nunca saíram na Mega da Virada estão: 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60.

Qual o segredo para ganhar na Mega?

Não existem segredos para ganhar um jogo da sorte. No entanto, algumas dicas são compartilhadas para melhorar as chances de conseguir o prêmio. Uma delas é a quantidade de apostas feitas: quanto mais jogos feitos, mais chances de receber a bolada. Outra dica é a aleatoriedades dos números: quanto maior for a variedade das dezenas, mais fácil é de acertar o sorteio.

Por último, jogos coletivos também são uma boa opção para aumentar as chances de ganhar o prêmio.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.