Renda extra: confira 9 opções para ganhar dinheiro no fim do ano

Com o fim do ano chegando, muitos gastos extras se aproximam, como presentes de Natal, matrícula de colégio e IPTU e IPVA (no início do ano seguinte). Para evitar um desequilíbrio no orçamento, pode ser uma boa ideia buscar formas adicionais de renda para se complementar ao salário, mesmo com o 13º.

Seja vendendo itens usados, oferecendo serviços ou mesmo por meio da internet, é possível ganhar um dinheiro extra para segurar as pontas nas contas domésticas ou mesmo para constituir reserva.

O Sua Carteira, projeto do Diário do Nordeste que ajuda os leitores a lidar melhor com as finanças, separou 9 opções para complementar a renda nesse período.

Bom período para buscar renda extra

A educadora financeira Juliana Barbosa destaca que o fim do ano é uma boa oportunidade para ganhar um dinheiro a mais porque normalmente a economia está mais aquecida.

Com a chegada do 13º e a compra de presentes de Natal, no geral, as pessoas estão mais dispostas a gastar dinheiro e isso pode ser uma boa chance para quem, na contramão, está querendo ganhar.

Juliana destaca que a renda extra pode ser importante para que se possa começar o próximo ano com as finanças mais organizadas, com uma reserva preparada para lidar com os gastos adicionais do início de ano, como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar.

“É uma oportunidade para começar o ano com uma reserva para passar por esse período com mais tranquilidade, fazer uma renda já pensando em janeiro, vale a pena se esforçar para garantir um início de ano mais tranquilo”, indica.

Confira opções para ganhar dinheiro no fim do ano

1. Panetone e ceia de Natal

Quem tem habilidades culinárias pode utilizar esse dom para ganhar dinheiro. Com a aproximação das festas, muitas pessoas buscam comprar alimentos para compor a ceia ou presentear.

Uma boa opção é fazer panetones e doces artesanais para vender. Pensando na ceia, dá para se oferecer para assar perus mais próximo do Natal ou vender outras guarnições para a refeição.

As redes sociais são boas aliadas para divulgar o serviço e conseguir atingir mais pessoas.

2. Presentes artesanais

Nesse período do ano se torna mais comum a prática de amigo secreto e algumas pessoas têm costume de sempre comprar presentes para familiares no Natal. Por que não dar um presente personalizado?

Dá para fazer canecas, porta-retratos, cartões e outras opções, de acordo com a criatividade de cada um.

3. Reforço escolar

Neste período do ano, as escolas entregam os boletins e alguns alunos não conseguem atingir as notas necessárias para passar direto. Há uma demanda maior por professores de reforço escolar e quem tem habilidade de ensinar pode aproveitar para fazer uma grana extra.

É possível escolher uma matéria específica para dar reforço, como matemática, química ou física, ou dar aulas mais generalistas para os alunos mais novos.

4. Brechós

O final de um ciclo traz para muitas pessoas a ideia de renovação e esse conceito pode ser aplicado nas casas. É um bom momento para separar o que não está sendo utilizado, seja roupa, brinquedo, móvel ou eletrodomésticos, e abrir espaço para os presentes que podem chegar.

A venda dos desapegos pode ser feita em um evento presencial, convidando família e amigos, ou criando uma página na internet para divulgar os produtos.

5. Alugar casa ou quarto

Muita gente tira férias no final do ano e quem tem uma casa de praia fechada ou mesmo um quarto extra em casa pode fazer uma renda extra alugando o espaço. A procura por acomodações aumenta nos últimos meses do ano, sobretudo em lugares turísticos como o Ceará.

O anúncio da locação pode ser feito por meio de plataformas como o Airbnb. Também é possível utilizar as redes sociais para a divulgação.

6. Hotel para animal de estimação

Quem viaja no final do ano nem sempre consegue levar junto o bichinho de estimação. Os pais de pet, então, costumam buscar hotéis para deixar o cachorro ou gato sendo bem cuidado durante o período em que estiverem longe.

Quem gosta de animais pode oferecer a própria casa como hotel. Plataformas como a Doghero oferecem uma conexão entre quem quer deixar o bichinho e quem pode acolhê-lo.

7. Motorista por aplicativo

Os aplicativos de transporte seguem sendo uma opção de renda extra nesse período do ano. Quem tem veículo próprio e está em férias coletivas pode utilizar o tempo livre e o meio de transporte para ganhar um dinheiro a mais.

Para se inscrever em plataformas como Uber e 99 é necessário ter habilitação e outros pré-requisitos que podem ser conferidos nos sites das empresas.

8. Vender milhas

Alguns sites como o 123Milhas e o MaxMilhas oferecem uma ponte entre quem quer vender e comprar milhas. Essa pode ser uma boa opção de renda extra para quem tem milhas sobrando e não pretende viajar no momento.

Os preços e as condições para a venda podem ser conferidas diretamente nos sites das empresas.

9. Afiliados

Outra opção para ganhar dinheiro por meio da internet é por meio de link de afiliados. Essa modalidade permite que qualquer pessoa possa ganhar dinheiro caso outras pessoas efetuem compras online por meio de um link divulgado por ela.

Para ganhar dinheiro como afiliados é necessário criar um link próprio entrando em contato com marketplaces e divulgar produtos por meio das redes sociais.

