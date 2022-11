Quer parar de trabalhar em 15 anos? Veja onde e quanto investir por mês

Muita gente sonha em deixar de trabalhar para ter tempo livre de sobra para gastar com a família e amigos. Com planejamento, educação financeira e investimento no lugar certo essa folga, pode não ser necessário esperar até a aposentadoria para conseguir essa folga.

De acordo com simulações feitas a pedido do Diário do Nordeste, é possível ter uma renda passiva mensal de R$ 5 mil caso sejam realizados aportes de R$ 1.562 todos os meses durante 15 anos.

O valor que precisa ser investido mensalmente para obter a renda de rendimentos depende diretamente do perfil de risco do investidor, sendo preciso investir até R$ 12.344 mensalmente no caso dos mais conservadores.

Confira simulações

Conservador

Total aportado por mês: R$ 12.344

Rentabilidade mensal: 2% a.a. líquido (6% - 4% de inflação)

Dinheiro acumulado em 15 anos: R$ 3.529.597,20

Renda passiva mensal: R$ 5.000,26

Onde investir: CDBs, Tesouro Direto, LCI e LCA

Moderado

Total aportado por mês: R$ 3.290

Rentabilidade mensal: 6% a.a. líquido (10% - 4% de inflação)

Dinheiro acumulado em 15 anos: R$ 1.177.008,55

Renda passiva mensal: R$ 5.002,29

Onde investir: Debêntures, fundos imobiliários, fundos multimercado

Arrojado

Total aportado por mês: R$ 1.562

Rentabilidade mensal: 10% a.a líquido (14% - 4% de inflação)

Dinheiro acumulado em 15 anos: R$ 705.977,75

Renda passiva mensal: R$ 5.000,68

Onde investir: Ações e fundos com maior volatilidade

É possível parar de trabalhar em 15 anos?

Para o educador financeiro Raimundo Caldas, sempre é possível, mas deve-se considerar o tempo, risco e a possibilidade de renda extra. Ele pondera que é muito difícil que alguém consiga a aposentadoria em um prazo tão curto sendo conservador.

“O conservador não corre risco nenhum, por isso, o maior risco de ele não atingir o objetivo dele. Ele mira a independência, mas como escolhe instrumentos financeiros mais conservadores pode correr o risco de não conseguir alcançar a independência”, diz.

Ele que a aposentadoria em 15 anos exige aportes mais altos devido ao tempo mais curto. O educador exemplifica que se a meta fosse parar de trabalhar em 30 anos, por exemplo, seria necessário investir muito menos mensalmente devido à mágica dos juros compostos.

Raimundo Caldas Educador financeiro É muito mais esforço e capacidade de poupança pensando só no trabalho, tem que comprimir muito o orçamento ou melhorar a qualidade dos investimentos. 15 anos é um longo prazo que é um meio do caminho pensando em aposentadoria, 15 anos é muito arriscado, é pouco tempo para correr muito risco"

O educador financeiro calcula que um investidor conservador com renda de R$ 10.000 que conseguisse guardar 20% do seu salário todos os meses conseguiria uma renda mensal de apenas R$ 800 no final dos 15 anos. Quando se estende o prazo para 35 anos, esses mesmos 20% mensais rendem uma renda passiva de R$ 3.645.

Como poupar?

Caldas destaca que o primeiro ponto é traçar um objetivo. Ele quem será o norte que guiará e motivará a poupança do dinheiro.

“A pessoa tem que ter muito claro esse objetivo, muitas vezes precisa fazer horas extras, baixar custos. A coisa mais fácil do mundo é minha capacidade de poupança diminuir ao longo do tempo. Quando surge a inflação, o preço geral dos produtos vai ficando mais caro, daqui a pouco eu conseguia guardar R$ 2 mil e não consigo mais”, diz.

Ele recomenda que a família como um todo deve montar um orçamento financeiro, para que se mostre visível exatamente o quanto é gasto todos os meses e onde se pode cortar para fazer com que o dinheiro sobre.

Um ponto importante é buscar capacitação em livros, canais de finanças pessoais e outros materiais. Segundo ele, não há como investir de forma sustentável e consciente sem estudar sobre o assunto.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE