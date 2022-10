A seara dos investimentos, em grande medida, é um dos temas abordados por este colunista. Os fundos imobiliários, ações, ETFs e investimentos alternativos, como criptoativos, já foram tratados, embora longe de ser assuntos esgotados.

Merece ser dito, no entanto, que uma das principais alternativas de investimentos ainda não havia sido contemplada nas breves palavras semanais que dirijo a você leitor. Vale dizer que esta possibilidade de investimento se reveste de característica extremamente importante, uma vez que é a mais segura do país.

E QUAL O INVESTIMENTO MAIS SEGURO DO PAÍS?

Se você achou que é a poupança, digo que não, apesar de ser a mais conhecida pela população e garantida pelo FGC até o limite de R$ 250 mil.

O investimento mais seguro do País é o título público federal, uma vez que é 100% garantido pelo Tesouro Nacional.

O investimento em título público federal é interessante alternativa, na medida em que oferece segurança diferentes possibilidades de alocação de recursos, pois oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade: prefixada, atrelada a inflação ou ligada a taxa Selic.

Para cada uma das rentabilidades, existem títulos públicos, que são basicamente:

Tesouro Prefixado Tesouro IPCA+ Tesouro Selic

Os títulos públicos dispõem de diferentes prazos, e para investir, convenhamos, além de serem extremamente acessíveis (por volta de R$ 30,00), são extremamente simples de serem realizados nas instituições financeiras.

O QUE O MERCADO DIZ ATUALMENTE SOBRE OS TÍTULOS PÚBLICOS?

De acordo com Gabriel Moura, Assessor de Investimentos e Sócio da Monteverde Investimentos, diante do cenário atual que vivemos, de pandemia, inflação, guerra, aumento de juros dos Bancos Centrais ao redor do mundo, existem excelentes oportunidades nos títulos públicos.

As aplicações em títulos, ainda segundo Moura, permitem ao investidor a diversificação bem interessante e balanceamento de riscos da carteira de investimentos.

QUAL A RENTABILIDADE DOS TÍTULOS PÚBLICOS?

As rentabilidades dos títulos apresentam variações, decorrência de uma série de fatores, que permeiam principalmente aspectos macroeconômicos, políticos e internacionais.

Veja a rentabilidade e o investimento mínimo de alguns títulos públicos, que foram extraídas do site Tesouro Direto:

Título Anual (%) Inves. mínimo (R$) Vencimento Tesouro Prefixado 2025 11,77% R$ 31,37 01/01/2025 Tesouro Prefixado 2029 11,88% R$ 30,04 01/01/2029 Tesouro Selic 2025 Selic + 0,0420% R$ 123,19 01/03/2025 Tesouro Selic 2027 Selic + 0,1464% R$ 122,53 01/03/2027 Tesouro IPCA+ 2026 IPCA + 5,57% R$ 32,14 15/08/2026 Tesouro IPCA+ 2035 IPCA + 5,79% R$ 39,06 15/08/2035

Fonte: https://www.tesourodireto.com.br/titulos/precos-e-taxas.htm, em 24/10/22, às 09h19min.

Importante salientar que a rentabilidade é garantida no caso de o investidor “carregar” o título até o vencimento. Caso tenha a necessidade de sair do investimento, a rentabilidade será apurada de acordo com as taxas do mercado, e aí entra em campo a “marcação a mercado”.

ESTRATÉGIA DA MARCAÇÃO A MERCADO

Segundo Gabriel Moura, da Monteverde Investimentos, uma estratégia que pode ser utilizada por investidores é a marcação a mercado. Quando a taxa do título público é reduzida, o preço dele aumenta, ou seja, permite ao investidor uma valorização acima da taxa contratada.

Segundo Moura, que baliza seu comentário pelo relatório Focus, existe a expectativa de redução dos juros nos próximos anos, de maneira que existe a oportunidade de rentabilizar o capital pela marcação a mercado, caso o investidor deseje vender o título antes do prazo final. No entanto, Gabriel Moura ressalta “que não é certeza, mas se o mercado confirmar as expectativas, sem dúvidas, pode trazer um resultado muito interessante”.

Por fim, vale sempre reforçar que o investidor deve procurar assessoria de profissional do mercado, de forma a avaliar a adequação dos investimentos ao perfil e objetivos a serem alcançados.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

*para consultar mais informações, consulte o endereço: https://www.tesourodireto.com.br/.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil