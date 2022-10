Quer descobrir como seu vizinho investe?

O número de investidores no Brasil cresceu de forma espetacular nos últimos anos, potencializado pela facilidade das plataformas financeiras, que deixou os investimentos mais acessíveis tanto em termos tecnológicos, quanto nos valores mínimos a serem investidos.

Segundo a B3, atualmente a nossa bolsa de valores tem são 4,4 milhões de investidores em todo o Brasil. Conforme o relatório “Uma Análise da Evolução dos Investidores na B3”, com referência a junho de 2022, cerca de 82% dos investidores atuais entraram a partir de 2019.

A GRANA DO VIZINHO

A B3, no sentido de ajudar as pessoas a investir, criou interessante ferramenta, em que é possível verificar por perfil de idade, gênero e região onde mora, como os investimentos, em média, estão sendo realizados.

A ferramenta de consulta pública e gratuita, curiosamente chamada de “A Grana do Vizinho”, permite identificar, em termos médios, a alocação de recursos em ações, CDB, tesouro direto, fundos de investimentos, entre outros. Além das estratégias de investimentos, também são informados o valor médio acumulado e o valor médio inicial.

Para consultar “A Grana do Vizinho”, clique aqui.

Veja o exemplo a seguir:

VALORES ACESSÍVEIS PARA INVESTIR

No passado, para se investir na bolsa, além dos desafios tecnológicos, eram necessários vultosos recursos. Hoje, além das tecnologias que permitem acessar produtos altamente sofisticados de renda variável na “palma da mão”, os valores para ser investidor na bolsa podem ser irrisórios.

Os dados mais recentes da bolsa, apontam que o valor mediano do primeiro investimento é de apenas R$ 95. Em 2015, este valor era de R$ 4.667,00. Em junho de 2022, dos 109 mil novos investidores, 38% das pessoas físicas que ingressam na bolsa com menos de R$ 40,00.

INVESTIMENTOS DOS CEARENSES NA BOLSA

Os investimentos dos cearenses na bolsa atingiram a marca de R$ 7,7 bilhões no último mês de setembro. Com 117.445 investidores no total, o público masculino, assim como no Brasil, detém a maior parcela dos recursos alocados na bolsa, com cerca de R$ 6,3 bilhões. As mulheres cearenses estão representadas na bolsa por 25.060 investidoras e possuem 18,2% do valor total investido.

Por fim, a ferramenta “A Grana do Vizinho” é extremamente importante, na medida em que é passo importante e ajuda o investidor avaliar sua estratégia de investimentos.

Contudo, a Análise do Perfil do Investidor – API, além de ser exigida legalmente, é de suma importância para aplicar recursos em produtos de investimentos que estejam adequados ao seu perfil de risco e objetivos financeiros.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.