Valor investido na Poupança é o dobro da bolsa de valores

A modalidade de investimento mais antiga do País, a caderneta de poupança, tem volume financeiro atualmente investido de R$ 991,8 bilhões de reais. Os recursos investidos na poupança, atualmente, representam o dobro dos valores em custódia das pessoas físicas na bolsa, R$ 492,2 bilhões.

A expansão do mercado financeiro, potencializada por produtos de investimentos mais sofisticados, naturalmente, enxerga a poupança como a grande “competidora” dos escassos recursos financeiros para investir.

A poupança remonta ao ano de 1861, quando o imperador Dom Pedro II criou a Caixa Econômica com a função de “receber a juro de 6%, as pequenas economias das classes menos abastadas, e de assegurar, sob garantia do Governo Imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte”.

MUDANÇAS DE REGRAS DA POUPANÇA

Com o passar do tempo, a poupança foi sofrendo alterações, como a inclusão da correção monetária (TR) e mudança da periodicidade dos juros, que no início era apenas semestral e atualmente é mensal para as pessoas físicas.

Cabe esclarecer que o rendimento da poupança é a mesma em qualquer banco, uma vez que as taxas de rentabilidade são definidas e reguladas pelo Banco Central (Bacen). Portanto, é mito dizer que existe melhor caderneta de poupança.

Em 2012, a caderneta de poupança passou por uma das maiores mudanças de sua história, de maneira que a nova poupança passou a ser influenciada pela taxa básica de juros, a Selic. Basicamente, o rendimento da poupança se divide em duas possibilidades:

Se a taxa Selic for maior do que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês, acrescido da Taxa Referencial (TR);

Quando a Selic fica abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic, mais a TR.

VANTAGENS DA CADERNETA DE POUPANÇA

As vantagens de investir na caderneta de poupança são basicamente:

1. Taxas: Não existe cobrança de taxa de administração ou performance.

2. Tributação: As pessoas físicas são isentas de cobrança de Imposto de Renda.

3. Liquidez imediata: Quando da necessidade dos recursos, devem ser imediatamente liberados.

4. Riscos: Os recursos investidos na poupança são garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) para valores de até R$ 250 mil.

CONTUDO, ENTRETANTO, TODAVIA

Ao contrário de alternativas de investimentos que possuem rentabilidade diária, a caderneta de poupança segue a regra da data de aniversário. Ou seja, se você depositou no dia 20 de março, para receber os rendimentos, terá de aguardar o dia 20 abril. Caso saque todos os recursos antes desta data, não haverá rendimento.

No cenário de inflação elevada, além do impacto no poder de compra, a rentabilidade real da poupança é seriamente impactada.

Em função da baixa rentabilidade, a poupança, sobretudo em períodos de inflação alta, tem uma dupla derrota: rendimento real negativo; e alternativas de investimentos se apresentam como melhores opções.

ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS

E aí fica a pergunta, quais as alternativas de investimentos melhores que a poupança?

Não adentrarei em investimentos como Ações, BDRs, ETFs, por apresentar comportamento de maior volatilidade. Com características de riscos similares e com elevada liquidez da caderneta de poupança, posso citar cinco alternativas:

1. Títulos Públicos (Tesouro Direto)

2. Fundos de Investimentos – Renda Fixa

3. CDBs

4. LCI

5. LCA

Por fim, caro leitor, especialmente você que tem recursos na poupança, recomendo avaliar sua estratégia de alocação de recursos, com suporte de profissional especializado, de maneira a potencializar seus investimentos.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.