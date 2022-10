Semana Mundial do Investidor: resiliência e finanças sustentáveis

A semana mundial do investidor, que acontece de 3 a 9 de outubro, em sua sexta edição, terá diversas atividades presenciais, online e híbridas, com a temática focada na resiliência do investidor e nas finanças sustentáveis.

De natureza global, capitaneada pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), a semana mundial do investidor acontece em mais de 100 países.

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está a frente da coordenação da semana do investidor e conta com o apoio de diversas instituições, como a Anbima, B3, BID, Sebrae, IBGC e Laboratório de Inovação Financeira.

AGENDA DE EVENTOS

Os eventos da semana do investidor iniciaram ontem e encerram no próximo dia 9. Os participantes são instituições financeiras, academia e organizações espalhadas pelo Brasil, que organizam e promovem as iniciativas de educação para os investidores.

Hoje (4/10), por exemplo, estão acontecendo palestras online de finanças sustentáveis e o envolvimento com a estrutura de governança corporativa, com a participação de palestrantes do IBGC, Ecossistema Ânima e da Universidade da Flórida.

Outro evento online que ocorre hoje é sobre diversificação internacional de investimentos, que terá a participação das gestoras de investimentos Ágora e BlackRock.

A agenda completa pode ser consultada aqui.

EVENTO EM FORTALEZA

Para os interessados em evento híbrido (presencial e online), o Banco do Nordeste, que também participa da semana do investidor, realizará amanhã (5/10), em sua sede no Passaré, três palestras muito interessantes direcionada aos investidores.

As palestras no Banco do Nordeste terão os seguintes temas: a) Os primeiros passos para se tornar um investidor; b) Como lidar com as finanças no pós-pandemia; c) Traduzindo os conceitos ASG.

Os interessados em participar podem se inscrever neste link.

No cenário atual, de alta volatilidade nos mercados, e juros altos, exige cada vez mais dos investidores atenção, e principalmente, conhecimento sobre investimentos.

Assim, de forma a adquirir maior conteúdo técnico e ter estratégias de defesa do patrimônio e maximização dos retornos, fica a sugestão de eventos com profissionais destacados do mercado financeiro.

