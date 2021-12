Decoração de Natal: confira 4 ideias simples e criativas

Dezembro se inicia e não demora até que os primeiros laços ou luzes se espalhem nas decorações de Natal, seja pelo Brasil ou no mundo. Para muitos, claro, a data é sinônimo de festa, que fica estampada nas árvores, guirlandas e outros adornos típicos dessa época do ano.

Assim, o interesse para buscar as tendências que a cada ano mudam um pouco, apesar da tradição consolidada, começam a virar realidade. Segundo o decorador Arley Borges, a procura pelos trabalhos profissionais começam a triplicar meses antes, culminando nos próximos 30 dias.

"A decoração da montagem de árvore, os arranjos para os assentos de mesa, os arranjos de porta, a produção de mesa posta para a ceia de natal são alguns dos itens mais pedidos para decoração dessa celebração sempre", lembra o profissional quando questionado sobre o assunto.

Exatamente por isso, montamos um guia com algumas das principais dicas dadas por Arley para quem deseja apostar em uma decoração em casa, seja considerando as tendências ou economizando ao utilizar itens dos anos que já passaram. Pronto? Confira quatro dicas:

Tendências

Conforme o decorador, é importante atentar ao fato de que as decorações de Natal se reinventam de forma quase imperceptível a cada ano. "Os itens de decoração que estão em alta este ano são quase uma releitura de anos anteriores. Eles já estão no acervo da maioria das pessoas, já estão em casa guardados nas caixas, com acréscimo de outros elementos, como os laços, que tem sido muito usados ultimamente", aponta Arley.

Legenda: Laços podem ser usados como enfeites básicos ou na substituição da tradicional estrela na árvore Foto: Shutterstock

Recentemente, os laços têm sido usados pelos decoradores como uma adição aos enfeites da tradicional árvore de Natal e, além disso, também podem servir como substituição da estrela, geralmente acrescentada no topo entre os demais enfeites.

Ornamentos de Natal

Porém, essa não é a única novidade desta época do ano. "Além dele, os materiais desidratados com elementos orgânicos são outra grande pedida. Digo muito que eles chegaram para ficar, sem perder o brilho que já é do verde e do dourado, mas saindo um pouco do tradicional ou do vermelho, por exemplo. É um material que tenho usado bastante, sem dúvidas", explica Arley.

Legenda: Nas ávores, os principais ornamentos são as bolas decorativas, que podem ser coloridas e brilhosas Foto: Shutterstock

Para os enfeites da árvore, ele opina que uma boa deve ser escolher as cores de preferência, apesar de as tradicionais, como verde e vermelho, já serem amplamente conhecidas. Se o objetivo é inovar, cores como roza, azul e até mesmo laranja podem ser boas escolhas.

Ideias de decoração para a sala

Em parte das casas pelo país, é muito comum que caixas armazenem os itens utilizados em decorações passadas de Natal. Nesses casos, quando se guarda as luzes, enfeites, guirlandas e demais objetos, as dicas são direcionadas ao hábito de renovar o que já se foi.

Para Arley Borges, o melhor é apostar em ações simples para a decoração na sala de casa, ambiente que recebe visitas de amigos e familiares. "Use os elementos que podem ir em uma nova roupagem. Pesquise que elementos já foram usados em decorações passadas, mude o local onde eles já estavam antes e entre no clima de natal de verdade", afirma, também garantindo que a empolgação ajuda bastante na montagem.

Legenda: A mesa posta ainda é uma das principais pedidas para decoradores Foto: Helene Santos

O decorador conta que "colocar uma música animada" pode ser a pedida certa para "assinar o primeiro projeto oficial de Natal". Enquanto isso, a árvore, objeto tradicional, mas que requer um investimento maior, também pode voltar às salas de estar mesmo quando já foram as protagonistas dos anos anteriores. "O importante é brincar e também se divertir nessa escolha", finaliza Arley.

Decoração de natal simples para a parede

Por fim, quando o assunto é economizar, a verdade é que a época do ano é extremamente propícia ao assunto. Arley comenta que o melhor é não fugir do simples: utilize os itens do ano passado, separe tesoura, cola e barbante, com o intuito de renová-los quando necessário.

Legenda: Guirlanda são objetos simples que podem enfeitar as paredes de casa no Natal Foto: Shutterstock

Ele também conta que é possível optar por materiais mais simples, o que diminui o valor do orçamento final nesse mês, para apostar em algo mais básico para as paredes de casa. "A guirlanda tradicional sintética, por exemplo, geralmente colocada nas portas ou paredes, podemos usar uma natural de cipó, acrescentando laços, enfeites que já estejam em casa, e o resultado já vai ser o mesmo", reafirma o decorador.

Legenda: Parte das decorações podem ser feitas manualmente em casa Foto: Shutterstock

Ficou interessado em começar? Pois, agora é o momento certo de se preparar para o dia 25 de dezembro.