Mulher se refresca com o ar em movimento que sai do ventilador

Tecnologia

Como limpar o ventilador corretamente? Veja dicas e melhore a performance do eletrodoméstico

Alguns cuidados podem aumentar a vida útil do ventilador e garantir o bem-estar dos usuários

Lucas Monteiro 26 de Julho de 2025
Foto do casamento de Jade Magalhães e Luan Santana

É Hit

Jade Magalhães mostra detalhes da cerimônia de casamento com Luan Santana; confira as fotos

Casal está à espera da primeira filha, e teve uma cerimônia privada no civil, somente com familiares na recepção

Redação 29 de Novembro de 2024
Mansão de Márcio Garcia, considerada a mais cara do Brasil, está à venda por R$ 250 milhões; veja fotos

Zoeira

Mansão de Márcio Garcia, considerada a mais cara do Brasil, está à venda por R$ 250 milhões

Anúncio de venda do imóvel de 6.000 m² foi feito pelo próprio artista nas redes sociais

Redação 08 de Outubro de 2024
foto de decoração de apartamento

Opinião

Como fazer uma decoração linda e barata

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 30 de Maio de 2024
Paola Oliveira

Zoeira

Paolla Oliveira mostra casa de 1,7 mil m² que mora no Rio de Janeiro com Diogo Nogueira; veja fotos

O imóvel fica localizado na Barra da Tijuca

Redação 22 de Fevereiro de 2024
casa do filme

Zoeira

Casa de Esqueceram de Mim está à venda por R$ 34 milhões em NY; veja fotos

A mansão conta com quatro quartos, cinco banheiros e possui cinco andares

Redação 23 de Dezembro de 2023
Fotos do casamento do coreano e da cearense que se casaram em sobral

Zoeira

Coreano que viajou 17 mil km para Sobral casa com cearense: 'Pessoa mais feliz do mundo'

Luisa Vitória Ribeiro e Yang Seok, o Yan, pretendem morar na Coreia no futuro

Matheus Facundo 19 de Dezembro de 2023
Casa Duraplik por Tecer Arquitetura (2022)

Verso

Casacor Ceará comemora 25 anos com o tema 'Corpo & Morada'

Os ambientes da exposição estão sendo desenvolvidos com base no tema 'Corpo & Morada'

Redação 24 de Agosto de 2023

Mundo

Casas feitas por impressoras 3D de até R$ 2,8 milhões começam a ser lançadas nos EUA

A primeira casa de um bairro que será inteiramente formado por casas impressas em 3D foi apresentada na última sexta-feira (28), no Texas

Redação 29 de Julho de 2023
gabigol jogando sinuca

Zoeira

Influenciador mostra mansão de Gabigol e brinca ao ver iluminação: 'tem motel em casa'

O youtuber e influenciador Jon Vlogs fez um tour na casa do atleta

Redação 20 de Julho de 2023
