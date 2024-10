Mansão de Márcio Garcia, considerada a mais cara do Brasil, está à venda por R$ 250 milhões

O ator Márcio Garcia colocou à venda a sua luxuosa mansão, considerada a mais cara do Brasil. O imóvel localizado no Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, está avaliado em US$ 50 milhões, cerca de R$ 250 milhões. A novidade foi anunciada pelo artista e por Cristiano Piquet, presidente da imobiliária Piquet Realty.

Em vídeo divulgado no último domingo (6) nas redes sociais de Cristiano, a dupla compartilha detalhes da mansão e seus arredores.

“Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. A Casa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Max, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para mini golfe.”, detalha o presidente.

Piquet também afirma que a imobiliária raramente anuncia uma venda fora da sua área de atuação nos Estados Unidos, mas que uma exceção foi aberta quando se tratou da “melhor casa do Rio de Janeiro”.

“A casa tem 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, 2 mil metros de área íntima e muito mais. Dividida em 3 núcleos com entradas independentes e segurança total”, pontua Cristiano.

Pelo valor milionário, a casa de Márcio Garcia desbancou o que antes era considerada a propriedade mais cara do Brasil. A mansão tinha 2,5 mil m² e era conhecida por sua fachada inspirada nas casas da Inglaterra. O imóvel localizado no Jardim Pernambuco, no Leblon, foi vendido em julho. O nome do comprador não foi divulgado.

Longe das telenovelas desde 2015, o ator atualmente se tornou conhecido no mercado de investimentos em construção civil, além de ser sócio do Banco de Crédito Móvel (BCM). Conforme O Globo, Márcio também arrecadou grandes quantias fazendo bailes de debutantes.