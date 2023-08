Casacor Ceará comemora 25 anos com o tema 'Corpo & Morada'

A Casacor Ceará, mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo, completa 25 anos em 2023. Para comemorar a data, a organização da exposição prepara diferente surpresas ao público. A programação — voltada ao tema "'Corpo & Morada" — começa no dia 12 de setembro e segue com agenda até o dia 29 de outubro.

"O público pode esperar por uma experiência única em nossa edição especial de 25 anos da Casacor Ceará", destaca Neuma Figueirêdo, diretora da mostra.

Legenda: Lounge Aracati (2022) Foto: Esdras GuimarãesDivulgação

Entre as surpresas da edição de 25 anos, destaca-se uma ação inédita. A Casacor Ceará contará com um espaço extra projetado pela renomada arquiteta Brenda Rolim, que ficará em exibição no shopping Iguatemi Bosque.

Todas as novidades estarão disponíveis para os visitantes da mostra, que acontece em um endereço icônico, localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles, onde uma grandiosa Casacor Ceará será realizada

Espaço automobilístico

Outra surpresa do evento é o retorno da Audi como a marca oficial de automóveis da exposição ao nível nacional. A Casacor Ceará receberá a montadora com destaque em uma garagem projetada pelo premiado arquiteto Marçal Barros.

Nesse ambiente, será exposto o lançamento Audi e-tron, um modelo de visual esportivo com linhas fluidas, sendo o primeiro veículo 100% elétrico da fabricante, com autonomia de 446 quilômetros e dois motores elétricos.

São 35 espaços projetados por 53 dos mais talentosos arquitetos, designers de interiores e paisagistas do mercado. O terreno com uma área total de 5 mil metros quadrados abriga uma casa concebida pelo renomado engenheiro Pedro Natale Rossi em 1977

Inicialmente, construída para a família de Manoel Machado e esposa Beatriz, a propriedade é atualmente da Dasart Engenharia — presidida pelo empresário Vitor Frota.

Os profissionais interpretam nas criações as tendências de comportamento que influenciam o estilo de vida atual e projetam espaços que abrangem uma ampla variedade de aspectos da vida, incluindo corpo, mente, relacionamentos, consumo, cidade e planeta.

Serviço

Casacor Ceará 2023 – Edição Comemorativa de 25 anos

Data: 2 de setembro a 29 de outubro de 2023

Endereço: Rua Tibúrcio Cavalcante, 607, bairro Meireles

Informações: Site Oficial