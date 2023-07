Casas feitas por impressoras 3D de até R$ 2,8 milhões começam a ser lançadas nos EUA

Um bairro formado apenas por casas feitas por impressoras 3D começou a ser lançado no Texas, nos Estados Unidos. A primeira casa foi anunciada na última sexta-feira (28) e os moradores devem se mudar para as residências a partir de setembro.

Ao todo, serão 100 casas com paredes impressas em um material feito à base de concreto chamado de Lavacrete. O valor dos empreendimentos varia entre US$ 400 mil (1,9 milhão) e US$ 599 mil (R$ 2,8 milhões).

O bairro ficará localizado cidade de Georgetown, a norte de Austin, no Texas. O local foi considerado pela Southern Living Magazine a melhor cidade do sul do país para morar. As informações são do G1.

Casas impressas em 3D

A construção das casas começa com a impressão das paredes. Só depois das paredes levantadas é que são instaladas portas, janelas e os telhados.

Há oito tipos de plantas baixas disponíveis, variando entre 150 a 200 m², 3 a 4 quartos e 2 a 3 banheiros. Todas as casas contam com painéis solares.

Confira fotos:

Foto: Divulgação/ICON