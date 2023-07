Jovem dada como desaparecida há 4 anos se apresenta em delegacia nos EUA

Alicia Navarro, 18, tida como desaparecida desde 2019, quando tinha 14 anos de idade, compareceu nesta semana a uma delegacia em Montana, nos Estados Unidos, para dizer que está bem e agradecer o esforço dos policiais para encontrá-la. De acordo com a Fox News, a jovem havia sumido de casa sem deixar rastros, no meio da noite.

As autoridades de segurança locais afirmaram que Alicia pede "privacidade" neste momento. "Estamos felizes e, ao mesmo tempo, esperamos poder fornecer a esta família um pouco mais de fechamento [sobre o caso]", disse o porta-voz da polícia de Glendale, José Santiago.

À Fox News, a polícia enviou um vídeo de Alicia afirmando, em depoimento, que não foi machucada no período em que esteve desaparecida. Além disso, foi informado que uma investigação sobre o caso está em andamento.

Jovem saiu de casa no meio da noite

Alicia saiu de casa no meio da noite, em 2019, pouco antes de completar 15 anos de idade. Ela, que é diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), deixou apenas um bilhete para a mãe, Jessica Nunez, dizendo que voltaria. Durante as buscas, Jessica comentou que achava que a filha havia sido atraída por algum "predador" na internet.

"Por mais de quatro anos, os detetives aqui seguiram milhares de pistas. Este caso está longe de ser encerrado. Continuamos investigando seu paradeiro nos últimos quatro anos e faremos isso junto de nossos parceiros federais. Alicia está pedindo privacidade neste momento. Estamos gratos por poder trazer algum tipo de encerramento para sua família. Também estamos gratos por ela parecer estar com saúde e feliz", completou José Santiago.