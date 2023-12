Casa de Esqueceram de Mim está à venda por R$ 34 milhões em NY; veja fotos

A casa do filme "Esqueceram de Mim 2: Perdido em NY", grande sucesso de Natal protagonizado por Macaulay Caulkin nos anos 1990, está à venda pelo valor de R$ 34 milhões no mercado de Nova York, nos Estados Unidos.

A mansão, localizada na 51 West 95th, no Upper West Side, conta com quatro quartos, cinco banheiros e possui cinco andares. A famosa residência foi construída no século 19 e vendida pela última vez em 2009 por 25 milhões.

A casa cinematográfica possui ainda um jardim privativo, terraço ensolarado e adega climatizada, além de janelas salientes, belas molduras e tetos altos.

Legenda: A casa cinematográfica possui um jardim privativo Foto: Reprodução

Legenda: Casa fica localizada em uma das ruas mais tradicionais de Nova York Foto: Reprodução

“É uma listagem icônica. Fica em um lindo quarteirão do Central Park. O primeiro quarteirão entre Columbus e Amsterdan [avenidas] é o que chamamos de 'Park Block', e [a moradia] fica na verdade no mais bonito dos quarteirões do parque nos anos 90, porque tem lindas moradias em ambos os lados da rua voltada para uns aos outros”, disse o agente de listagem e presidente da Vandenberg, The Townhouse Experts ao The Post.

De acordo com a publicação, a família que atualmente mora na mansão "ainda recebe cartas de crianças falando sobre Sozinho em Casa" na época do Natal.