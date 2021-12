Casa do filme 'Esqueceram de mim' é listada no Airbnb por cerca de R$ 141 a diária

A casa que serviu como locação para o filme "Esqueceram de Mim" foi listada em uma ação do Airbnb - site de reserva de hospedagens. Para alugar por uma noite a residência, que fica em Winnetka, nos arredores de Chicago, os interessados devem pagar US$ 25 (cerca de R$ 141) a diária, a partir de 12 de dezembro. A ação ficará válida por uma semana. As informações são do O Globo.

Quem vai fazer a orientação do convidado e da família dele é Buzz, irmão mais velho de Kevin, papel interpretado pelo ator Devin D. Ratray.

Na descrição, ele fala: "Embora estejamos mais velhos e mais sábios agora (eu até tenho minha própria empresa de segurança), nunca estamos velhos para brincadeiras de fim de ano. Então, enquanto estamos de férias (todos nós, desta vez ), estou convidando um grupo de travessos para deixar seus filhos de oito anos de idade correrem livres na casa da minha infância em dezembro 12".

O objetivo da ação é promover o lançamento de "Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar", que se passa em Londres e tem no elenco Archie Yates, de "Jojo Rabbit", e Ellie Kemper como ladra. Buzz considera fundamental que os hóspedes do imóvel dos McCallisters assistam à produção no Disney +.

'Desejo de férias se tornando realidade'

O ex-valentão também comenta: "É um desejo de férias se tornando realidade: uma cena aconchegante com luzes cintilantes e uma árvore perfeitamente aparada espera por você no 'castelo' McCallister (oh, e minha tarântula de estimação também - se importaria em cuidar dela por mim?), agora pronta para reserva pela primeira vez".

"Nesta temporada de férias, vamos brincar com as regras do meu irmãozinho, então fique à vontade para comer junk food, assistir porcaria na TV, pegar uma loção pós-barba emprestada do meu pai e escolher sua própria aventura com um plano de batalha lendário como guia. Fique fora do meu quarto, certo?", acrescenta.

"Depois de abrir o apetite, você pode se deliciar com todos os alimentos reconfortantes que seu coração deseja, incluindo uma geração da melhor pizza de Chicago e um jantar à luz de velas de macarrão com queijo Kraft para micro-ondas", complementa.

A ação desenvolvida pelo Airbnb visa fazer doação de fundos para o hospital infantil La Rabida, que tem como meta "manter e melhorar a qualidade de vida de cada um de seus pacientes com condições complexas, deficiências e doenças crônicas".

Vendida

A casa do longa-metragem foi vendida pela última vez em 2012 por US$ 1.585 milhões. Na verdade, a residência serviu apenas como fachada.

Na série documental "Filmes que marcaram época", da Netflix, há um episódio em que são relatados detalhes sobre a obra.

A parte interna do imóvel foi construída no ginásio de uma escola que serviu como estúdio, de acordo com o produtor-executivo Scotte Rosenfelt.

"Entramos num ginásio e todos pensamos: 'Tem grade no teto, tem espaço suficiente e dá para construir uma casa aqui, acho'. Quando nos demos contam construímos todos os cenários na escola. A estrutura foi muito bem-feita, com dois andares, então havia escada".

Também na série documental é mencionado que "exceto a parte exterior, quase todo o resto foi filmado no ginásio".