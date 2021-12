Bruno Gagliasso tenta fazer compra pelo WhatsApp e vendedor não acredita ser o ator

O ator Bruno Gagliasso publicou no Instagram, nesta terça-feira (30), a tentativa de uma compra pelo WhatsApp com um desconhecido. O problema é que o vendedor não acreditou ser ele.

O print do aplicativo mostra a conversa do ator no WhatsApp, onde ele se identifica para o vendedor, mas o mesmo não acredita que esteja falando com o ex-global.

Legenda: Publicação feita pelo ator em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Na legenda da postagem ele brincou com a situação. "Eu só queria comprar umas coisas pro Rancho…", escreveu Bruno Gagliasso.

Em seguida, ele disse o que precisa fazer quando tenta falar com alguém desconhecido pelo WhatsApp. "Vocês também precisam mandar áudio pra provar que vocês são vocês?".

A publicação recebeu mais de 289 mil curtidas e 12 mil comentários.