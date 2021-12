Rock in Rio 2022 anuncia Guns N' Roses e Måneskin como novas atrações

O Palco Mundo do Rock in Rio 2022 ganhou mais duas atrações. Guns N' Roses e Måneskin tocam no dia 8 de setembro, com a primeira sendo o fechamento da noite. O festival anunciou a novidade por meio das redes sociais nesta terça-feira (30).

É rock que vocês querem? O dia 08/set vai ser explosivo com @gunsandroses e @thisismaneskin no Palco Mundo. DE NADA! 🔥 #RockinRio2022 #EuVou pic.twitter.com/vhYDIiY27Z — Rock in Rio (@rockinrio) December 1, 2021

Além de mais atrações internacionais, mais um nome da música nacional foi adicionado. Djvan abre a noite do dia 10 de setembro no Palco Mundo, que neste dia terá ainda Coldplay, Camila Cabello e Bastille.

Legenda: Banda italiana faz sua estreia no festival Foto: Reprodução

Veja os shows do Palco Mundo do Rock in Rio 2022:

Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

Justin Bieber, Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

Guns N' Roses e Måneskin (8 de setembro)

Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan (10 de setembro)

Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)

Shows do Palco Sunset do Rock in Rio 2022: