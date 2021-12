Nasce filho de Thaila Ayala e Renato Góes

O filho de Thaila Ayala, 35, e Renato Góes, 34, nasceu nesta quarta-feira (1º). A informação foi revelada pelo pai da garoto no Instagram.

Na rede social, o ator compartilhou uma foto da marca do pezinho de Francisco feita no braço e anunciou para todos a chegada do primeiro herdeiro.

Legenda: Foto publicada por Renato Goes Foto: Reprodução/Instagram

"Seja bem-vindo meu filho. Francisco nasceu. #MelhorDiaDaMinhaVidaFrancisco nasceu. Eu tenho a mulher mais forte do mundo ao meu lado! Obrigado meu amor!", declarou o ator sobre o momento.

Amigos do casal deixaram mensagem positivas no Instagram. "Nosso príncipe", declarou Ísis Valverde.

A apresentadora Sabrina Sato também deixou felicitações ao casal. "Parabéns! Que benção! Que felicidade".

O ator e humorista Bruno Mazzeo escreveu sobre a felicidade de ter um filho. "Que maravilha, meu amigo! Aproveita a melhor coisa da vida! Beijo enorme em vocês!".