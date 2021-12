Com ator de 'Round 6', Netflix anuncia versão coreana de 'La Casa de Papel' para 2022

A série espanhola de sucesso 'La Casa de Papel' vai ganhar uma versão coreana em 2022. A novidade foi anunciada pela Netflix nesta terça-feira (30), e conta ainda com um bônus para os fãs de produções sul-coreanas: Park Hae-soo, de "Round 6", está no elenco.

O ator interpretou Cho Sang-woo na série mais bem sucedida e assistida da Netflix até o momento. Foi ele que anunciou a estreia da nova versão de La Casa de Papel.

Alô, mundinhos La Casa de Papel e Round 6... As semelhanças já eram muitas, agora com a versão coreana da série espanhola, e a participação de Park Hae-Soo, os dois mundos ficaram ainda mais próximos. Cadê 2022 que não chega logo?! pic.twitter.com/ysrYku4tRG — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021

Hae-soo interpretará o personagem Berlim. Ele agradeceu pela oportunidade de fazer parte do remake da série e inclusive vestiu a máscara característica da produção espanhola. "Na versão coreana também temos uma máscara especial", adiantou.

"Alô, mundinhos La Casa de Papel e Round 6... As semelhanças já eram muitas, agora com a versão coreana da série espanhola, e a participação de Park Hae-Soo, os dois mundos ficaram ainda mais próximos. Cadê 2022 que não chega logo?", brincou a Netflix em publicação no Twitter.

Quando estreia La Casa de Papel versão coreana?

La Casa de Papel versão coreana estreia na Netflix em 3 de dezembro de 2022.

Telegram

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn