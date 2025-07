Como limpar o ventilador corretamente? Veja dicas e melhore a performance do eletrodoméstico

Com o fim da quadra chuvosa, é normal que as temperaturas se elevem e, com isso, a sensação de calor se intensifique. Por conta disso, um item em especial acaba sendo bastante usado nesse período: o ventilador. Mas que cuidados devemos ter na hora de limpar o aparelho?

O desempenho desse eletrodoméstico pode variar dependendo das condições climáticas e, claro, dos cuidados que se deve ter periodicamente, como desmontar para limpeza.

Quantas vezes devo limpar o ventilador?

A recomendação geral é realizar a limpeza do ventilador ao menos uma vez a cada trimestre para retirar os resíduos de poeira que ficam acumulados nas hélices e grades. Limpar com regularidade melhora a performance, como a própria velocidade, pois o acúmulo de poeira prejudica o fluxo de ar.

Mas é preciso ter bastante atenção: “As peças externas qualquer um pode fazer a limpeza. Mas, se tratando de peças internas do ventilador, é recomendável que um especialista mexa para não causar problemas no próprio ventilador”, ressalta a técnica Nadja Landim*.

O uso do ventilador se torna primordial, por exemplo, em locais com alta umidade, pois o eletrodoméstico tem como finalidade ajudar a evaporar o suor, o que proporciona uma sensação de frescor e, com isso, ajuda a resfriar o corpo.

Já em ambientes com baixa umidade e temperaturas elevadas ele pode não ser tão eficaz. Em temperaturas que ultrapassam os 34 °C, o ventilador vai apenas movimentar o ar quente. E dependendo da localização do aparelho em casa, sem entrada de ar e com muito sol, por exemplo, o uso do eletrodoméstico acaba não sendo a melhor solução.

Veja os benefícios de limpar o ventilador

Aumenta a eficiência

O acúmulo de poeira nas pás e nas grades do ventilador cria uma barreira, reduzindo o fluxo de ar e diminuindo a eficiência do aparelho.

Aumenta a vida útil do aparelho

A poeira e a sujeira acumuladas são bastante prejudiciais ao aparelho, pois podem afetar os componentes internos do ventilador, o que causa danos e diminui a eficácia do motor.

“Não existe muita diferença entre os modelos. Mas claro que todos eles precisam de manutenção e de limpeza, para que a durabilidade seja maior”, destaca Nadja. “Existem modelos que têm a durabilidade maior que outros, independente da limpeza. Alguns até podem ser considerados descartáveis. A limpeza se torna fundamental até mesmo para quem vai estar respirando aquele ar quente e com bastante poeira.”

A ação de limpeza prolonga a vida útil do eletrodoméstico e economiza dinheiro a longo prazo.

Passo a passo de como fazer a limpeza correta do ventilador

Para fazer a limpeza completa do ventilador é necessário desmontá-lo. Tanto para os modelos de mesa ou coluna.

Não é recomendado fazer esse processo com o modelo de teto. Abaixo você encontra mais detalhes sobre como fazer a remoção de sujeiras neste tipo de ventilador.

Legenda: O uso de misturas ou outros tipos de produtos na hora de limpar requer atenção, pois existem componentes internos que podem ser danificados quando entram em contato com essas substâncias Foto: Shutterstock

Antes de começar a desmontar o seu ventilador, retire-o da tomada. O aparelho nunca deve estar ligado à energia durante o processo.

Outro ponto importante é ter em mãos as ferramentas indicadas que irão auxiliar na hora de tirar e colocar de volta os parafusos e arruelas. Exemplo: chaves de fenda e alicate de pressão.

“Por dentro é recomendável usar um pincel para fazer a limpeza e não danificar o motor. Pode ser utilizado alvejante com uso de flanela por fora. Misturas ou tipos de produtos similares podem danificar o motor”, destaca a técnica.

Limpeza do ventilador de teto

Legenda: A limpeza do ventilador de teto pode ser feita em casa, mas com cuidados redobrados já que não é recomendado fazer a desmonte do aparelho. Chamar um técnico para alguma verificação extra é uma boa opção Foto: Shutterstock

Atenção: não é necessário desmontar o aparelho.

Primeiro, desligue a energia do ventilador de teto, de preferência no preocupante;

Em seguida, escolha algo que te ajude a alcançar o ventilador sem esforço. Pode ser um banco ou uma escada. Verifique se está seguro;

Comece tirando o pó das lâminas com um pano de microfibra (para evitar arranhar as pás). É possível também usar acessórios de limpeza como uma escova macia ou um aspirador de pó portátil;

Para tirar o acúmulo de sujeira mais resistente e que não sai apenas com pano seco, é necessário umedecer o pano com água (e uma gota de detergente ou limpador multiuso) e limpar as pás com cuidado;

Assim que estiver livre de poeira e detritos, use um pano de microfibra para limpar a carcaça do motor e a base (a parte do ventilador de teto que contém a lâmpada). Se houver alguma sujeira ou sujeira na lâmpada, certifique-se de limpá-la também;

Por fim, use um pano seco para secar o ventilador.

Limpeza no ventilador de mesa ou coluna

Primeiro deve-se remover a grade frontal, a hélice e a grade traseira. Em seguida, passe um pano úmido de maneira delicada. Caso as pás estejam bastante sujas, é permitido lavar a hélice em água fria abundante, como também as grades. A recomendação é deixar secar na sombra.

Legenda: Consultar o manual de instruções do aparelho é um ponto importante tanto ao desmontar como montar o ventilador após a limpeza Foto: Shutterstock

Para uma limpeza mais caprichada, algumas dicas:

É importante ressaltar que consultar o manual de instruções faz parte do processo de desmontagem do aparelho, para abrir seu ventilador da maneira correta. Outros passos importantes são:

Aspirar a poeira ou usar um pano seco para tirar todo o pó;

Usar hastes de algodão para limpar as partes mais difíceis;

Utilizar uma esponja para aplicar detergente neutro ou vinagre diluído em água;

Deixar secar completamente para depois remontar o ventilador.

Dicas para limpar seu aparelho com eficiência

Saco plástico

Entre as muitas formas de limpar o ventilador está a técnica que usa um saco plástico. O método em si não é totalmente eficiente, mas pode ajudar a remover manchas e tirar a poeira acumulada.

Ferva 200 ml de água;

Acrescente 100 ml de vinagre branco de álcool, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um pouco de pasta de dente. Misture bem e coloque a solução em um borrifador;

Espirre nas hélices do ventilador, na frente e atrás. Tome cuidado com o motor, que não pode ser molhado;

Depois, use uma sacola grande ou saco de lixo para envolver toda a estrutura da hélice do ventilador. Deixe o motor livre para não esquentar;

Ligue o aparelho na velocidade máxima por até cinco minutos. Parte da sujeira e das manchas deve ter saído.

Legenda: O uso do ventilador é recomendado em ambientes úmidos, pois sua função é resfriar o ar. Em locais com muito calor, o eletrodoméstico se torna ineficaz, pois só movimenta o ar quente Foto: Shutterstock

Aspirador de pó

Se o seu ventilador estiver com muita poeira acumulada, a dica é usar um aspirador de pó para evitar muito trabalho.

O processo de limpeza é simples: basta passar o aspirador em todas as partes que estão com sujeira e depois passar hastes de algodão nos locais em que o aspirador não alcança.

Para finalizar, você pode passar um pano seco ou até a técnica da esponja, se o ventilador também apresentar gordura nas peças.

Truque da luva

Como desmontar um ventilador pode não ser algo tão simples assim, o truque da luva talvez seja a solução. Confira:

Vista luvas de limpeza;

Desligue o ventilador da tomada e passe as mãos por toda grade de proteção. Esfregue a luva suavemente durante o processo;

A eletricidade estática gerada ajuda na remoção de pó e outros detritos grudados na superfície;

Depois, umedeça um pano com água ou limpador multiuso e passe por toda a extensão da grade de proteção;

Por fim, para limpar as hélices, use um palito de churrasco com um algodão umedecido enrolado na ponta. O processo irá demorar, mas é uma forma de limpar sem que seja preciso desmontar.

Saiba como fazer aquela misturinha para limpar ventilador

A receita caseira mais adequada para limpeza de um ventilador tem ingredientes fáceis, como bicarbonato e vinagre. Essa aplicação ajuda demais na remoção de sujeira do aparelho. Veja:

½ colher de bicarbonato de sódio;

2 colheres (sopa) de vinagre de álcool;

2 colheres (sopa) de detergente de sua preferência;

1 frasco com borrifador (capacidade de 250 ml).

Economia de energia e otimização do uso

Para lidar com o calor intenso, especialmente quando a umidade está baixa, é recomendado algumas alternativas para evitar o uso excessivo de ventiladores, como hidratação constante: beber água ajuda a regular a temperatura corporal. Outra estratégia é promover a ventilação cruzada, abrindo portas e janelas opostas para criar uma corrente de ar.

Legenda: Alguns modelos de ventiladores podem durar até 10 anos ou mais, dependendo da qualidade do produto, do uso e da manutenção Foto: Shutterstock

Pode ser eficaz manter cortinas e persianas fechadas. Isso ajuda a reduzir a entrada de calor. Nesse cenário, métodos como borrifar água na pele ou utilizar panos úmidos podem proporcionar um resfriamento mais eficiente do que o ventilador.

É indicado pesquisar modelos com maior custo-benefício. “Modelos de ventilador residencial são bastante conhecidos no mercado, e esses têm vida útil muito grande. Já aparelhos comerciais, feitos para a indústria, podem durar até 10 anos. Escolher um ventilador que atenda a demanda do consumidor é importante para que ele não tenha prejuízos”, indica Nadja.

*Nadja Landim é técnica em eletrônica e trabalha há cerca de cinco anos na Ventiladores Fortaleza, loja localizada no Centro de Fortaleza.