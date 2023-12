Coreano que viajou 17 mil km para Sobral casa com cearense: 'Pessoa mais feliz do mundo'

A cearense Luísa Vitória Ribeiro e o coreano Yang Seok, o Yan, se casaram nesta terça-feira (19) em Sobral. A união ocorreu em um cartório no Centro de Sobral e contou com a ajuda de um amigo do casal, Daewoo Chung, também natural da Coreia do Sul e casado com a brasileira Beca Chung, que realizou algumas traduções.

O casal, que noivou em outubro, também terá uma festa e depois viajam para alguns dia de lua de mel em uma praia no litoral cearense. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Luísa disse que é "a pessoa mais feliz do mundo" após o casamento.

"Depois de assinar os papéis, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Minha sensação foi de muita felicidade por casar com a pessoa que eu amo. A gente tem uma conexão que a barreira da língua não atrapalhou. Foi mágico", declara a estudante de fisioterapia.

Os próximos passos começam a partir de janeiro, quando Yan retorna à Coreia por um período para validar o casamento lá e solicitar um novo visto para retornar ao Ceará. Eles ainda passarão um período morando no Brasil até que Luísa consiga se organizar para viajar ao país asiático e dar entrada em suas documentações. O plano é se mudar para o território coreano no futuro.

O coreano está no Ceará desde julho, quando viajou 17 mil quilômetros para conhecer a então namorada, e agora esposa.

Veja também

'Ganhei um filho', diz sogra de coreano

Marcela Ribeiro, mãe de Luísa, também compartilhou sua felicidade com a união e disse que se deu muito bem com Yan. Nesta semana, com tradução do amigo Chung, Yan fez uma declaração para a sogra, e ela retribuiu.

"O Yan amou a gente, o Brasil e os nordestinos, e disse que todo mundo é muito hospitaleiro. E eu disse a ele que não ganhei um genro, mas sim um filho", desabafa.

Ela fala ainda sobre o processo do casamento civil, quando eles procuraram alguns ofícios até conseguir entender como fariam, por conta das diferentes nacionalidades. A família de Yang mandou da Coreia do Sul uma documentação completa em coreano e em inglês e Luísa e a família contrataram um tradutor juramentado de Fortaleza.

Relembra a história

O romance entre Yan e Luísa ficou famoso nas redes sociais em julho após o estrangeiro, de 28 anos, sair da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, para conhecer a amada, moradora de Sobral.

Com hábitos culturais muito diferentes, os dois despertaram a curiosidade de milhares de seguidores ao publicar registros do coreano vivenciando costumes brasileiros, como comer cuscuz e andar de mototáxi. Eles mantêm uma conta no Instagram com mais de 188 mil seguidores.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Luísa, de 20 anos, explicou que os dois se conheceram no ano passado, por um aplicativo de conversação em inglês. Sem nenhum contato anterior com a cultura coreana, a estudante de fisioterapia classifica o encontro como “coisa do destino”.

“Não tinha contato com a cultura coreana. Só assistia a alguns filmes e séries. Ele me conquistou aos pouco depois de uma amizade só de dias. A gente começou a se gostar e ele me pediu em namoro", contou.

Além de conquistar a amada, Yan também parece ter ganhado o coração da sogra, Marcela Ribeiro, que acompanha a relação desde o início. “A história deles é muito bonita. Eles passaram por muitas coisas. O Yan passou o Natal e o Ano Novo com a gente virtualmente", disse.