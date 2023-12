Irmã de Stefhany Absoluta desaparece em SP e cantora pede ajuda para encontrá-la

Stefhany Absoluta, do hit "No meu CrossFox", revelou aos seguidores, nesta terça-feira (19), que a irmã, Joceli Carvalho, está desaparecida desde 12 de dezembro. A mulher é vítima de violência doméstica do marido, Lucas da Silva.

"O que se sabe é que Joceli foi vista pela última vez em sua residência, retirando seus pertences, acompanhada de uma pessoa que faz parte do conselho tutelar da cidade de São Paulo. E que essa pessoa deu apoio a mesma, encaminhando-a para o órgão de proteção à violência doméstica, junto com os seus três filhos", diz nota publicada pela atual cantora gospel.

A família foi à polícia para saber mais informações sobre o paradeiro de Joceli e dos filhos. A equipe da cantora também explicou que a Lei Maria da Penha impõe sigilo em vítimas de violência.

"A referida lei em momento algum cita que a família não possa ter conhecimento de qual a atual situação da vítima, mesmo sem saber o endereço em que se encontra", diz nota.