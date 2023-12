Ana Hickmann acusa Alexandre de Correa de associação criminosa e pirâmide financeira, diz colunista

A apresentadora Ana Hickmann registrou nesta terça-feira (19) uma notícia-crime contra o ex-marido Alexandre Correa por uma série de denúncias. Ela acusa o empresário de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a queixa foi apresentada à Delegacia Geral de Polícia de São Paulo. A representação foi feita pelo advogado da apresentadora, Fernando José da Costa.

A defesa de Correa foi procurada pela coluna, e informou que não teve acesso à denúncia, e que só vai se manifestar após ler o documento na íntegra. No entanto, em outras ocasiões, em meio a polêmica de agressão e separação, ele já havia negado fraudes e irregularidades nas empresas do ex-casal.

O homem chegou a pedir que a investigação sobre as dívidas das empresas fossem suspensas sob alegação de incompetência jurisdicional.

Perícia particular

As denúncias foram feitas após Ana Hickmann contratar uma perícia preliminar particular. A investigação apontou que supostamente Correa opera uma associação criminosa que envolve pessoas dos empreendimentos do ex-casal, além de funcionários de um cartório e um banco.

A suspeita é de esquema de pirâmide, pois o empresário estaria se beneficiando com valores milionários. Ele teria recebido "duas doações de R$ 200 milhões". Os valores teriam sido desviados de "contas alheias àquelas de movimentação financeira das empresas e da sra. Ana Hickmann".

"Alexandre Correa captou recursos junto a diversas pessoas físicas e jurídicas com a promessa de pagamento de juros irreais, constituindo uma verdadeira ‘pirâmide financeira'", diz trecho do documento que foi entregue à Polícia.

Dívida de R$ 40 milhões

O casal tinha junto sete empresas, mas a perícia focou na Hickmann Serviços Ltda, que possui dívidas que ultrapassam R$ 40 milhões. Há indicativo de "falsificação por inúmeras vezes da assinatura pessoal de Ana em cheques, financiamentos bancários e outros documentos".

"A suspeita é de que uma estrutura criminosa tenha se instalado no âmbito das empresas da Ana Hickmann, sobretudo na Hickmann Serviços Ltda., onde teriam sido perpetradas diversas fraudes, gerando um prejuízo milionário para a Ana, à própria empresa, entre demais vítimas, como pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições financeiras", informou o advogado.