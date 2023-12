Mariah Carey e Bryan Tanaka não estariam mais juntos, segundo site americano

Às vésperas do Natal, época em que mais lucra graças ao sucesso da sua canção "All I Want for Christmas is you", Mariah Carey está solteira. A cantora de 54 anos teria encerrado o namoro com o dançarino e modelo Bryan Tanaka após sete anos de união. A informação foi divulgada pelo site da revista People no último domingo (18).

As suspeitas começaram em novembro, quando fãs passaram a notar a ausência de Tanaka nas redes sociais de Carey. Para completar, ele não apareceu em shows da nova turnê da artista, "Merry Christmas One and All", em Aspen, no estado do Colorado (EUA), onde ela costuma passar o período de festas de fim de ano. Esta é a primeira vez que o casal não viaja junto em anos, de acordo com uma fonte da revista People.

O romance entre a cantora e o dançarino começou como uma relação de trabalho em 2006, quando ele passou a participar dos shows dela. Foram 10 anos viajando juntos durante as turnês até que decidiram assumir o namoro.

A última vez que eles foram vistos juntos, em clima de romance, foi em março deste ano, no aniversário de Mariah. "Essa é uma das minhas fotos favoritas", Tanaka escreveu na legenda de uma publicação do Instagram. "Feliz aniversário, minha linda rainha".

A diva pop não se manifestou sobre os rumores. Ela é mãe de dois filhos, os gêmeos Moroccan e Monroe, frutos de seu relacionamento anterior com Nick Cannon.