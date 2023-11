Mariah Carey lança clipe 'descongelando' o Natal; assista

Mariah Carey declarou o início da temporada natalina com a divulgação de um vídeo para os fãs referente ao período festivo, como faz tradicionalmente nos últimos anos.

No vídeo, um cofre de gelo abre no momento em que seu marcador muda de 31 de outubro para 1 novembro, com Mariah dentro. A estrutura aparece sendo descongelada por homens com máscaras típicas do Halloween.

O gelo então se quebra e a cantora canta a frase “It’s time” (está na hora), sendo transportada de imediato para uma paisagem natalina. Em seguida, Mariah canta “All I Want For Christmas Is You”, principal hit natalino da artista.

Sucesso nas redes

Até o começo da tarde desta quarta-feira (1º), o vídeo já constava com mais de 1,4 milhão de curtidas e 34 mil comentários no Instagram, e mais de 400 mil curtidas e 182 mil compartilhamentos no X, antigo Twitter.

O vídeo ainda conta a participação dos gêmeos Monroe e Moroccan, 12 anos, filhos de Mariah Carey.