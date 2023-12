Eliezer diz que Viih Tube pagava até o pão do café da manhã de Rodrigo Mussi

O influenciador e ex-BBB Eliezer, companheiro da também influenciadora Viih Tube, contou os bastidores do fim da amizade entre ela e Rodrigo Mussi ao colunista Lucas Pasin, do portal UOL. A relação desgastada entre os três repercutiu nas redes sociais após Mussi ter, supostamente, alfinetado a parceria de Viih Tube com a empresa de apostas Blaze.

Segundo Eliezer, até o último domingo (17), os três não haviam se desentendimento de fato. Entretanto, um afastamento natural teria despertado no casal um sentimento de ingratidão em relação ao ex-amigo.

"Até o pão que ele comia no café da manhã quem pagava era ela", declarou Eliezer na entrevista ao colunista. No último fim de semana, em uma série de vídeos acalorados, o pai de Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube, usou as redes sociais para se posicionar contra Mussi efetivamente.

"O afastamento dele aqui de casa aconteceu por conta da nossa privacidade. Ele já estava vivendo normal, havia passado quatro meses [do acidente], e quando ele ia para alguma festa ou encontrar alguém, dormia na Housi, mas quando ele tinha fisioterapia ou consulta médica, vinha para cá. A nossa casa só era boa para ele nesses casos", opinou Eliezer na conversa.

Antes dos detalhes sobre o fim da amizade, Eliezer se exaltou nos Stories do Instagram ao chamar Mussi de "interesseiro". "Eu falo o interesseiro que você é. Não só comigo, como foi com minha mulher, com muita gente à sua volta. Aí você fica com um discurso muito bonito, ‘abençoar para ser abençoado’. Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa e que te convém é benção que só você lucra", disse.

Desejo de privacidade

Entretanto, a visão sobre Mussi só teria ficado clara recentemente, visto que até pouco tempo o casal só estava buscando mais privacidade familiar. "A gente começou a namorar, fomos morar juntos, e cortamos ele. É normal querer mais privacidade. Mas depois disso, ele nunca mais falou com a Viih, e ela se sentiu usada", declarou Eliezer a Pasin.

O afastamento, então, acabou sendo inevitável. "Perdi muito o contato com ele no período da gravidez da Viih. A vida dele era diferente da nossa, os trabalhos eram diferentes, e passamos a nos falar pouco, e fomos perdendo contato", finalizou.

Segundo o colunista, Rodrigo Mussi foi procurado para comentar as declarações, mas não chegou a se posicionar sobre o assunto.