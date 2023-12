Rodrigo Mussi fala sobre confusão com Viih Tube e Eliezer: 'Já fiz divulgação de aposta'

O ex-BBB Rodrigo Mussi se pronunciou, nesta segunda-feira (18), após repercussão da briga com Eliezer e Viih Tube. No domingo (17), Rodrigo lançou uma indireta para Viih Tube sobre envolvimento com a Blaze, empresa de jogos ilegais que ela fazia publicidade. Irritado, Eliezer gravou diversos stories criticando o colega e acusando ele de ser interesseiro.

O assunto dos jogos ilegais ficou em alta após reportagem do programa Fantástico, da TV Globo.

“Sobre o meu post, não citei nome de ninguém. Como sabem já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar”, afirmou Mussi. A publicação no X (antigo Twitter) dizia: "Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm".

"Não pretendo me estender mais sobre esse assunto. Ou seja não tem nada absolutamente nada a ver com que estão divulgando”, acrescentou.

Eliezer critica Rodrigo

Nos stories, Eliezer afirmou que Rodrigo era interesseiro, que só se preocupava com dinheiro e com o que as pessoas poderiam acrescentar a ele. "Eu falo o interesseiro que você é. Não só comigo, como foi com minha mulher, com muita gente à sua volta. Aí você fica com um discurso muito bonito, ‘abençoar para ser abençoado’. Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa e que te convém é benção que só você lucra“, disse.

O marido de Viih Tube ainda relembrou da ajuda que ela fez para ele, enquanto Rodrigo estava se recuperando das sequelas do acidente. "E tenho outra pergunta: por acaso, você agradeceu, falou um ‘obrigado’ por todo dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você teve a curiosidade de perguntar assim, ‘quanto foi’?".

Eliezer Ex-BBB “Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou… mas por que você não fala de você? Você devolveu o dinheiro que ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinhos. Todo dia, toda semana era um diferente e não era uma marca só não, eram várias, todo dia um diferente. Quem pagava mais estava lá nos seus stories. Você devolveu o dinheiro?“.

Em meio ao desabafo, internautas resgataram um vídeo de Rodrigo fazendo publicidade da mesma plataforma de jogos ilegais, a Blaze.