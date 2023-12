Após matéria da Blaze no Fantástico, influenciadores procuram empresa para rescindir contratos

Influenciadores digitais que possuem contratos ativos com a plataforma de jogos de azar Blazer estão procurando em massa a empresa para rescindir contratos, após reportagem do Fantástico que denunciou possível crime de estelionato nesse domingo (17). Pelo menos 12 pessoas já solicitaram a desvinculação, conforme apurou a Folha de S. Paulo.

Um dos nomes seria a ex-BBB Larissa Santos, que era uma das embaixadoras da plataforma. Ela retirou da sua descrição do Instagram o vínculo com a Blaze, e também fechou os comentários de fotos em que aparece realizando propaganda do jogo.

Vários influenciadores divulgam ou já divulgaram o jogo em suas redes sociais, por contratos publicitários, segundo o Fantástico mostrou. A ex-BBB Viih Tube também foi outra influenciadora que solicitou o encerramento do contrato após tomar conhecimento das denúncias. Ela pediu desculpas e pontuou que sua relação era apenas de publicidade.

Suspeita de estelionato

Conforme mostrado no Fantástico, o game Crash, conhecido como "Jogo do Aviãozinho", um dos principais da plataforma Blaze, foi citado à Polícia Civil por diversas vítimas relataram que foram manipulados e não conseguiram resgatar seus prêmios integralmente.

Segundo a investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pessoas eram manipuladas e conseguiram resgatar seus prêmios integralmente: "Eu cheguei a ganhar muito dinheiro, mais de R$ 100 mil. Eu consegui sacar R$ 20 mil. O resto ficou tudo lá. E era uma manipulação atrás da outra", disse uma denunciante.

"Teve um dia que eu vi que estava pagando bastante, eu falei: 'vou colocar um valor de R$ 2.800 na plataforma". Eu tive um retorno de R$ 98 mil. Quando eu fui tentar realizar o saque desses R$ 98 mil, eles colocaram que eu fraudei a plataforma e tiraram o dinheiro da minha conta", relata outra vítima.