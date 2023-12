Com síndrome rara, Céline Dion 'não tem controle dos músculos', diz irmã

Após aparecer em público há cerca de um mês, depois de quase três anos longe dos fãs e um ano de diagnóstico de uma doença chamada Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), a cantora Céline Dion, de 55 anos, teve seu estado de saúde atualizado pela irmã, Claudette, em entrevista ao site 7 jours.

Claudette, que também canta, comentou que existem alguns fãs que perderam a esperança de ver a artista de volta à ativa porque a síndrome que ela tem é pouco conhecida. E acrescentou que Céline perdeu o controle dos músculos. "As pessoas nos dizem que a amam e rezam por ela. Ela recebe tantas mensagens, presentes, crucifixos abençoados. Ela trabalha muito, mas não tem controle dos músculos".

O que mais dói em Claudette, conforme ela mesma comentou, é que é difícil ver a irmã assim, já que ela sempre cuidou de si mesma e costuma ser uma pessoa disciplinada. "Ela sempre trabalhou duro. Mamãe sempre dizia a ela: 'Você vai fazer isso certo'. É certo que, nos nossos sonhos, a ideia é voltar aos palcos. Em qual estado? Não sei. As cordas vocais são músculos e o coração também é um músculo. Isto é o que vem pegar", avaliou.

Aparição pública

No início de novembro, Céline apareceu em público, ao visitar o vestiário da equipe de hóquei Montreal Canadiens. Na ocasião, de acordo com a revista People, para além desta aparição, houve ainda um momento muito especial que não foi captado pelas câmeras: a artista cantou. Esses detalhes foram partilhados por uma representante do time de hóquei, à People, dizendo que, durante “conversa e algumas gargalhadas", Céline cantou “algumas notas [musicais]”. “Foi um momento incrível. Ela é realmente uma mulher fantástica”, descreveu Chantal Machabée.

A doença que acomete a artista, a Síndrome da Pessoa Rígida, trata-se de uma rara condição neurológica, caracterizando-se por sintomas como rigidez e espasmos musculares. Desde a revelação da condição clínica que Céline foi obrigada a cancelar todos os shows e permanecer em casa.