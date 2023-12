Enquete 'A Fazenda': Quem deve ficar na votação da última roça? Vote

A última roça da "A Fazenda" 2023 está formada nessa segunda-feira (18). Na reta final da atração, a berlinda é disputada pelo Top 6 da temporada: André, Jaquelline, Lily, Márcia Fu, Tonzão e WL.

Agora, o público escolhe quem fica no jogo e concorre a grande final do reality show e ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Os dois menos votados serão eliminados do programa nesta terça-feira (19).

ENQUETE DIÁRIO DO NORDESTE

Os seis participantes receberam a notícia logo após a dinâmica de apontamento que envolveu todos, incluindo os eliminados. Na ocasião, cada um teve trinta segundos para defender sua permanência na sede.